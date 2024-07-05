Εικόνα - σοκ του Economist για τον Τζο Μπάιντεν. Στο εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζεται ένα «πι», το οποίο χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν ηλικιωμένοι και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, συνοδευόμενο από τη φράση «Δεν είναι αυτός τρόπος να διοικείς μια χώρα» (No way to run a country).

«Γιατί ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί (από τις προεδρικές εκλογές)» τονίζει στον τίτλο του εξωφύλλου του το περιοδικό.

Στο θέμα που φιλοξενεί το βρετανικό οικονομικό περιοδικό εστιάζει στην καταστροφική εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο, Ντόναλντ Τραμπ στο ντιμπέιτ η οποία περιγράφηκε από πολλούς (ακόμα και από τους ίδιους τους Δημοκρατικούς) ως «πολύ άσχημη για να την παρακολουθείς».

«Το αποτέλεσμα ήταν να βρίσκεται ο Λευκός Οίκος στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι στις πολιτείες που πρέπει να κερδίσει ο Μπάιντεν κινήθηκαν εναντίον του. Το προβάδισμά του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο ακόμη και σε κάποτε ασφαλείς πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μινεσότα και το Νέο Μεξικό» προειδοποιεί το βρετανικό οικονομικό περιοδικό.

«Ο πρόεδρος και το κόμμα του παρουσιάζονται ως οι σωτήρες της δημοκρατίας. Οι πράξεις τους λένε το αντίθετο», καθώς «το ντιμπέιτ και τα επακόλουθά του απέδειξαν ότι ο κ. Μπάιντεν είναι ακατάλληλος» λόγω «της διανοητικής του παρακμής» και «της επιμονής του, με τη βοήθεια της οικογένειάς του, του ανώτερου προσωπικού του και της ελίτ των Δημοκρατικών, ότι εξακολουθεί να είναι ικανός για την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο».

«Ήταν μαρτύριο να βλέπεις έναν μπερδεμένο ηλικιωμένο να παλεύει να ανακαλέσει λέξεις και γεγονότα. Η αδυναμία του να επιχειρηματολογήσει απέναντι σε έναν αδύναμο αντίπαλο ήταν αποκαρδιωτική» σημειώνεται.

Ο Economist δηλώνει δε, ότι η «συγκάλυψη (για την κατάστασή του Μπάιντεν) ήταν χειρότερη» από την επίδοση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ. «Η εκστρατεία του προσπαθεί να αρνηθεί αυτό που δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είδαν με τα ίδια τους τα μάτια».

«Το αποτέλεσμα θα ήταν να τεθεί ο Λευκός Οίκος στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ. Νέες δημοσκοπήσεις διαπίστωσαν ότι οι ψηφοφόροι στις πολιτείες που πρέπει να κερδίσει ο κ. Μπάιντεν έχουν κινηθεί εναντίον του. Το προβάδισμά του μπορεί να κινδυνεύει ακόμη και σε κάποτε ασφαλείς πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μινεσότα και το Νέο Μεξικό» αναφέρει ο Economist.

Σημειώνοντας, ακόμα, ότι πολλοί Δημοκρατικοί «έχουν αρχίσει να τον καλούν ανοιχτά να αποχωρήσει», το περιοδικό πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν και ο Τραμπ «προσφέρουν μια επιλογή μεταξύ του ανίκανου και του απερίγραπτου. Οι Αμερικανοί αξίζουν κάτι καλύτερο».

«Είμαι υπερήφανος που υπηρέτησα ως η πρώτη μαύρη γυναίκα στο πλευρό ενός μαύρου προέδρου»

Στο μεταξύ, δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει καλά καλά ο σάλος από την καταστροφική του επίδοση στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της φρενίτιδας των μέσων ενημέρωσης μετά από μια σειρά λεκτικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Σε μια αξιοσημείωτη γκάφα σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ο Μπάιντεν δήλωσε «περήφανος που ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε με μαύρο πρόεδρο», μπερδεύοντας τον εαυτό του με την Καμάλα Χάρις, τη σημερινή Αντιπρόεδρο, επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Wurd της Φιλαδέλφειας ως μέρος των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, όταν ξεκίνησε να μιλάει για τα επιτεύγματά του. Θέλοντας να τονίσει την ιστορική σημασία της εκλογής της Καμάλα Χάρις ως Αντιπροέδρου των ΗΠΑ υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπάιντεν κατέληξε να μπερδέψει τα πρόσωπα και τις θητείες…

Και οι γκάφες συνεχίστηκαν...

Πέρα από το γεγονός ότι ο Μπάιντεν μπέρδεψε τον εαυτό του με την Καμάλα Χάρις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι γκάφες του συνεχίστηκαν.

Κάποια στιγμή, έκανε τον περίεργο ισχυρισμό ότι ήταν ο «πρώτος πρόεδρος που εξελέγη σε όλη τη χώρα, στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, όταν ήμουν παιδί».

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι πάντα καταλάβαινε τον αγώνα των μαύρων για εκπροσώπηση, επειδή δεν πίστευε ποτέ ότι οι Καθολικοί θα μπορούσαν να διεκδικήσουν σοβαρά τη θέση του προέδρου πριν εκλεγεί ο Τζον Φ. Κένεντι, γεγονός που έλαβε χώρα πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Ο Μπάιντεν έκανε την παραπάνω τοποθέτηση πάνω σε μια συζήτηση με τον «οικοδεσπότη» της εκπομπής, στην οποία ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τι σήμαινε η υποψηφιότητα του Τζάκσον στο Ανώτατο Δικαστήριο για «ένα νεαρό κορίτσι που πηγαίνει στο σχολείο και αντιμετωπίζει προβλήματα».

«Κοίταξα τον Τζον Κένεντι και είπα: «Λοιπόν, αυτός — ο Τζον — εξελέγη. Γιατί δεν μπορώ και εγώ να εκλεγώ;», είπε ο Μπάιντεν. «Οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιον που να τους εμπνέει».

Αυτές οι νέες γκάφες αυξάνουν και πάλι τις ανησυχίες για τις διανοητικές και πνευματικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου, ενώ απόψε ετοιμάζεται να δώσει μία «υψηλού ρίσκου» τηλεοπτική συνέντευξη, χωρίς υποβολέα στον Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Πηγή: skai.gr

