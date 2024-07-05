(Ανα)γεννημένος και αναβαπτισμένος από τον θρίαμβο της 4ης Ιουλίου… Ο λόγος για τον κάποτε υπό αμφισβήτηση στο ίδιο του το κόμμα του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει λαϊκή εντολή να τα «αλλάξει όλα» μετά από τη μακρά διακυβέρνηση των Τόρις η οποία αποδοκιμάστηκε ηχηρά από την κοινή γνώμη.



Οι Εργατικοί του Στάρμερ θα ηγηθούν της χώρας για πρώτη φορά από το 2010, μετά από 14 χρόνια κυβερνήσεων των Συντηρητικών και μια αλυσίδα κρίσεων: λιτότητα, Brexit, εκτίναξη τιμών και ακόμη και ένα "βαλς" με αλλαγές πρωθυπουργών.

Αποχωρώντας από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου έλαβε εντολή από τον βασιλιά Κάρολο, ο 61χρονος πρώην δικηγόρος, προέβη στο πρώτο του διάγγελμα ως πρωθυπουργός της χώρας μπροστά από την πόρτα της Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Είπε ότι η Βρετανία χρειάζεται να ανακαλύψει και πάλι την ταυτότητά της και να προχωρήσει σε μια ευρύτερη επανεκκίνηση, στις πρώτες του δηλώσεις έξω από το νέο του γραφείο, στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, υποσχόμενος να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και να υπηρετήσει όλους τους ψηφοφόρους.

«Η αλλαγή ξεκινά τώρα», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για «εθνική ανανέωση».

Οι υποχρεώσεις του Στάρμερ ξεκινούν άμεσα. Μεταξύ των πρώτων συναντήσεων, η σύνοδος κορυφής της 75ης επετείου του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

Το Συντηρητικό Κόμμα κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα του 20ου αιώνα: 121 βουλευτές, έναντι 365 πριν από πέντε χρόνια στις εκλογές με αρχηγό τον Μπόρις Τζόνσον. Στελέχη των Τόρις παρασύρθηκαν από το κύμα απόρριψης. Μεταξύ αυτών η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας, ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς, καθώς και η Πένι Μόρντοντ, αρμόδια για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο, η οποία θεωρείται πιθανή μελλοντική ηγέτιδα των Τόρις.

Αυτό ο Στάρμερ το βλέπει και το ξέρει: οι καχύποπτοι Βρετανοί τον περιμένουν στη γωνία. Ξέρει ότι ο βρετανικός λαός δεν θα του προσφέρει ένα «μήνα του μέλιτος».

Καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Στάρμερ, υποσχόταν την επιστροφή της «σταθερότητας» και της «σοβαρότητας», με πολύ αυστηρή διαχείριση των δημοσίων δαπανών.

Προσεκτικός και μεθοδικός

Η στρατηγική είναι σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικό του Στάρμερ, ο οποίος μπήκε στην πολιτική στα 50 του από μια καριέρα που χαρακτηρίστηκε από μια προσεκτική και μεθοδική προσέγγιση, βασιζόμενη στην ικανότητα και τον πραγματισμό αντί να οδηγείται από μια κυρίαρχη ιδεολογία.

Το μικρό του όνομα του το πήρε από τον πρώτο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος τον Κιρ Χάρντι και μεγάλωσε σε ένα σπίτι με οικογένεια με αριστερή ιδεολογία. Ως δικηγόρος, συχνά υπερασπιζόταν τους περιθωριοποιημένους και εργαζόταν για να ακυρώσει επιβολή θανατικών ποινών σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Από δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μια μικρή πόλη στη νότια Αγγλία, από σήμερα είναι πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η Βρετανία μετά βίας ξέρει ποιος είναι.

Έγινε βουλευτής των Εργατικών το 2015, ένα χρόνο αφότου έλαβε τον τίτλο του ιππότη για τις υπηρεσίες του στο νόμο και την ποινική δικαιοσύνη και εκλέχθηκε ηγέτης των Εργατικών το 2020 μετά τη χειρότερη εκλογική επίδοση του κόμματος από το 1935.

Εφάρμοσε ένα σχέδιο για να φέρει το κόμμα γύρω από τις προτεραιότητές του, με ένα άτομο που συνεργάστηκε με τον Στάρμερ να λέει: «Σκέφτεται τον καλύτερο τρόπο να πάρει κόσμο μαζί του». Αυτή η προσέγγιση οδήγησε στο χαρακτηρισμό του ως βαρετός.

Πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας ακούγοντας ανησυχίες ψηφοφόρων σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το κόστος ζωής, και υποσχόταν απλώς να προσπαθήσει να κάνει τη ζωή των Βρετανών λίγο καλύτερη - με την πάροδο του χρόνου.

Ο Στάρμερ πολιτικός μόλις για εννέα χρόνια και από τότε που στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020, οδήγησε το κόμμα του από τη χειρότερη εκλογική του ήττα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα σε κυρίαρχη δύναμη στη βρετανική πολιτική σκηνή.

Περισσότερο από αυτό, η επιτυχία του - την ώρα που οι δυτικοί σύμμαχοι φλερτάρουν με τον λαϊκισμό - τον τοποθετεί ως έναν από τους λίγους κεντρώους ηγέτες στον κόσμο.

Λίγοι θεωρούσαν πιθανή μια τέτοια μεταμόρφωση. Οι εχθροί του λένε πως η νίκη του οφείλεται σε τύχη: ότι ωφελήθηκε από την καταστροφική πορεία των Τόρις και ότι νίκησε ελλείψει αντιπάλου. Η αλήθεια είναι όμως πιο περίπλοκη.

Στα 61 του, ο Στάρμερ έχει μακρά ιστορία. Ο πατέρας του ήταν ένας σιωπηλός, αυταρχικός κατασκευαστής εργαλείων και μητέρα του ήταν νοσοκόμα, με την εξουθενωτική νόσο του Στιλ. Το μικρό του όνομα του το πήρε από τον πρώτο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος τον Κιρ Χάρντι.

Αρίστευσε στο σχολείο. Έπαιζε φλάουτο και ποδόσφαιρο και έγινε δικηγόρος. Τα αδέρφια του τον αποκαλούσαν «Σουπερμπόι».

Ο Στάρμερ κληρονόμησε μετά την ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν το 2019 στο Εργατικό Κόμμα, μια ιδιαίτερη αριστερή πλατφόρμα, προχωρώντας σε 10 δεσμεύσεις για να απευθυνθεί στους υποστηρικτές του προκατόχου του.



Μόλις πήρε την ηγεσία του κόμματος, πέταξε στα σκουπίδια όλες αυτές τις δεσμεύσεις για να δώσει στο κόμμα μια αποτελεσματική αντιπολίτευση. Υποστηρικτές του Κόρμπιν και αντισημίτες εκδιώχθηκαν από το κόμμα.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

