Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα exit poll με τους Εργατικούς να έρχονται πρώτοι καταγράφοντας μια θριαμβευτικοί νίκη με το Reform UK να κάνει την έκπληξη της βραδιάς με τα «σχεδόν απίστευτα» αποτελέσματα όπως ο ίδιος ο Νάιτζελ Φάρατζ τα περιέγραψε και τους Τόρις να καταγράφουν μια ιστορική ήττα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 41 εκλογικών περιφερειών που ανακοινώθηκαν, οι Εργατικοί κερδίζουν 35 έδρες με μερίδιο 43,2% των ψήφων. Οι Συντηρητικοί έχουν τρεις έδρες και μερίδιο ψήφων 20,4%.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν κερδίσει σε δύο εκλογικές περιφέρειες με 19,9% των συνολικών ψήφων, ενώ το Reform UK έχει 19,9% των ψήφων, που σημαίνει επιτυχία σε μία έδρα.

Το Κόμμα των Πρασίνων έχει 6,5% των ψήφων.

Αναλυτικά τα πρώτα αποτελέσματα ανά περιφέρεια

ΤοSunderland South κέρδισε τον αγώνα και ανακοίνωσε πρώτο τα αποτελέσματα της βραδιάς δείχνοντας ένα σταθερό προβάδισμα των Εργατικών και μια τεράστια άνοδο για το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK. Το Εργατικό Κόμμα κατείχε την έδρα, όπως ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έκανε και το Reform UK του Νάιντζελ Φάρατζ φαίνεται να ξεπερνάει τους Συντηρητικούς κατέχοντας τη δεύτερη θέση. Η σκιώδης υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, επικράτησε και στη νικητήρια ομιλία της είπε ότι «οι καλύτερες μέρες μας βρίσκονται μπροστά μας» και πρόσθεσε ότι το κόμμα της θα είναι μια κυβέρνηση «υπηρεσιών», «με σκοπό» και «τροφοδοτούμενη από την ελπίδα».

Μεγάλη είναι και η νίκη των Εργατικών σε Blyth και Ashington. Ο Ίαν Λάβερι των Εργατικών είναι ο μεγάλος νικητής εκεί με 20.030 ψήφους. Δεύτερος έρχεται το Μεταρρυθμιστικό κόμμα με 10.857 ψήφους και τρίτοι οι Συντηρητικοί.

Προβάδισμα παίρνουν οι Εργατικοί και στην εκλογική περιφέρεια Washington & Gateshead South με πρώτο να έρχεται το Εργατικό Κόμμα και δεύτερο το Reform UK.. Η Σάρον Χότζσον επανεκλέγεται για τους Εργατικούς.

Στην εκλογική περιφέρεια Newcastle upon Tyne Central & West η εικόνα είναι και πάλι ίδια όπου επικρατούν οι Εργατικοί και ακολουθεί το Reform UK.

Στην εκλογική περιφέρεια Gateshead Central & Whickham και για άλλη μια φορά οι Εργατικοί έρχονται πρώτοι με τον Μαρκ Φέργκιουσον να έρχεται πρώτος και το Reform UK να ακολουθεί.

Οι Εργατικοί διατηρούν άνετα την έδρα τους στο Barnsley North ενω το Reform UK ακολουθεί.

Η Ρέιτσελ Ριβς των Εργατικών κερδίζει στο Leeds West & Pudsey με πλειοψηφία πάνω από 12.000. Τώρα είναι πολύ πιθανό να γίνει καγκελάριος του Κιρ Στάρμερ - και θα είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο. Στη νικητήρια ομιλία της, είπε ότι δεν ήθελε να προλάβει τα αποτελέσματα, αλλά ότι «αν ισχύουν όσα έχουμε δει μέχρι τώρα», ήταν ξεκάθαρο ότι ο κόσμος ψήφισε υπέρ της αλλαγής. «Έχουμε υποσχεθεί μέχρι το τέλος του χάους, να γυρίσουμε σελίδα και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για την ανοικοδόμηση της χώρας μας. Και θα το κάνουμε. Αναζητήσαμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε όχι για προσωπικό συμφέρον, αλλά για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον και να κάνουμε την εργασία αμειβόμενη».

Οι Εργατικοί κερδίζουν και το Swindon North από τους Συντηρητικούς με την συμμετοχή να φτάνει τι 60,3%.

Επίσης, ο Πολ Γουό του Εργατικού Κόμματος νίκησε τον Τζορτζ Γκάλουεϊ του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας στο Rochdale.

Πρωτιά για τους Εργατικούς και σε Widnes και Halewood. Ο Ντέρεκ Τουιγκ των Εργατικών έρχεται πρώτος με 23.484 ψήφους. 61,61%. Ακολουθεί ο Τζέικ Φράσερ του Reform UK αρκετά πίσω.

Η Λίλιαν Τζόουνς των Εργατικών κέρδισε το Kilmarnock και το Loudoun με περισσότερες από 19.065 ψήφους.

Μεγάλη είναι η νίκη των Εργατικών επίσης στις εξής εκλογικές περιφέρειες: Barrow & Furness, Thurrock, Scunthorpe, Broxtowe, Bishop Auckland, Tipton & Wednesbury, Wrexham, Rushcliffe, Dunbartonshire West.

Το Reform UK εξέλεξε τον πρώτο του βουλευτή

Ο Λι Άντερσον του Reform UK κέρδισε τις εκλογές στο Ashfield, δίνοντας στη δεξιά λαϊκιστική ομάδα την πρώτη της νίκη για απόψε. Ο Άντερσον ήταν στο παρελθόν αναπληρωτής πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, αλλά αυτομόλησε στο Reform UK τον περασμένο Ιανουάριο, επικρίνοντας τον Ρίσι Σουνάκ στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ονόμασε τον Άσφιλντ την «πρωτεύουσα της κοινής λογικής», λέγοντας: «Αυτό το υπέροχο μέρος που αποκαλώ σπίτι μου θα έχει τεράστιο λόγο για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η χώρα στο μέλλον. Θέλω τη χώρα μου πίσω και το Άσφιλντ μπορεί να παίξει τον ρόλο του σε αυτό».

Τι έδειξαν τα exit poll

Tο exit poll για λογαριασμό των βρετανικών καναλιών που παρουσιάστηκε με το κλείσιμο της κάλπης των βουλευτικών εκλογών στις 10 το βράδυ τοπική επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις των δημοσκοπήσεων περί ευρείας αυτοδυναμίας των Εργατικών και του σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να αναδεικνύεται νικητής και πρωθυπουργός με 410 έδρες, δηλαδή αυτοδυναμία με εύρος 85 βουλευτών. Ιστορική ήττα φέρονται να υφίστανται οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ, που συγκεντρώνουν 131 έδρες, στη χειρότερη επίδοση της ιστορίας τους αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί.

Τρίτο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 61 έδρες και το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ακολουθεί με 13 βουλευτές.

Ακολουθεί εξαιρετικά αποδυναμωμένο το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP με 10 έδρες και οι Πράσινοι με δύο βουλευτές.

Οι κάλπες έκλεισα στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ωστόσο, θα χρειαστεί αναμονή αρκετών ωρών για τα αποτελέσματα, που θα ανακοινώνονται ανά εκλογική περιφέρεια μέχρι νωρίς το πρωί.

Η πρώτη ανάρτηση του Κιρ Στάρμερ

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Κιρ Στάρμερ μετά τα exit poll που δείχνουν θρίαμβο των Εργατικών.

Ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τους αγωνιστές και τους ψηφοφόρους, χωρίς όμως να σχολιάσει ακόμη τα αποτελέσματα του exit poll.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, λέει: «Σε όλους όσους έκαναν εκστρατεία για τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές, σε όλους όσους μας ψήφισαν και εμπιστεύτηκαν το αλλαγμένο μας Εργατικό Κόμμα -σας ευχαριστώ».

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024

Ο Νάιτζελ Φάρατζ πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα του Reform UK

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ χαρακτήρισε «σχεδόν απίστευτες» τις πρόωρες επιδόσεις του κόμματός του προβλέποντας ότι το κόμμα θα κερδίσει «πολλές έδρες σε όλη τη χώρα»

Οηγέτης του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ περιέγραψε την προβλεπόμενη επιτυχία του κόμματός του στις βρετανικές εκλογές ως «τεράστια» μετά τα αποτελέσματα των exit poll.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο Φάρατζ χαρακτήρισε «σχεδόν απίστευτες» τις πρόωρες επιδόσεις του Reform UK προβλέποντας ότι το κόμμα θα κερδίσει «πολλές έδρες σε όλη τη χώρα» καθώς η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξελιξη.

«Είναι μεσάνυχτα. Υπάρχουν δύο αποτελέσματα από τη βορειοανατολική Αγγλία που έφεραν το Reform UK στο 30% των ψήφων. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε πιθανή πρόβλεψη ή προβολή. Είναι σχεδόν απίστευτο.» είπε.

Το exit poll των βρετανικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών προβλέπει ότι η Μεταρρύθμιση – η οποία δεν υπήρχε στη σημερινή της μορφή στις τελευταίες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο – θα κερδίσει 13 έδρες.

"Τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θα κερδίσουμε έδρες. Πολλές, πολλές θέσεις, νομίζω, αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε ο Φάρατζ.

«Αυτό θα είναι έξι εκατομμύρια ψήφοι συν. Αυτό, παιδιά, είναι τεράστιο» κατέληξε.

Ο Φάρατζ επιτέθηκε επίσης στα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζοντας ότι κανένας εκπρόσωπος Τύπου του Reform UK δεν εμφανίστηκε στη νυχτερινή κάλυψη των εκλογών. «Δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος από την Reform UK», είπε.

The revolt against the establishment is underway. pic.twitter.com/xB7DQuvXWT — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 4, 2024

Πηγή: skai.gr

