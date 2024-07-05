Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, εμφανίσθηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου της Μαδρίτης για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με κατηγορίες για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής σε μια υπόθεση που είχε κάνει το σύζυγό της να εξετάσει τον Απρίλιο το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Η σημερινή ακρόαση εντάσσεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για το αν η Γκόμεθ χρησιμοποίησε τη θέση της ως συζύγου του πρωθυπουργού για να επηρεάσει επιχειρηματικές συμφωνίες της, είχε ανακοινώσει το δικαστήριο πριν από την ακρόαση.

Ούτε η Γκόμεθ ούτε ο δικηγόρος της δεν απευθύνθηκαν στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο πριν από την κεκλεισμένων των θυρών εμφάνισή της ενώπιον του δικαστή, ο οποίος διέταξε την αναβολή της ακρόασης λίγα λεπτά αφότου άρχισε και όρισε νέα για τις 19 Ιουλίου.

Η Γκόμεθ δεν έχει κάνει δημοσίως σχόλια για την υπόθεση, όμως ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος της συζύγου του, λέγοντας πως είναι αβάσιμες και ενορχηστρωμένες από δεξιούς πολιτικούς αντιπάλους.

Η υπόθεση έφθασε στα δικαστήρια μέσω ενός ισπανικού νομικού εργαλείου, της λεγόμενης «λαϊκής κατηγορίας», που επιτρέπει σε ιδιώτες να προσφεύγουν ποινικά εναντίον τρίτων. Οι δικαστές μπορούν να επιλέγουν, αν θα δώσουν ή όχι συνέχεια, και οι κατηγορίες δεν οδηγούν όλες σε διεξαγωγή δικαστικής έρευνας.

Η προσφυγή εναντίον της Γκόμεθ έχει κατατεθεί από τη Manos Limpias (Καθαρά Χέρια), μια οργάνωση ακτιβιστών κατά της διαφθοράς με επικεφαλής τον Μιγκέλ Μπερνάντ, δικηγόρο και πολιτικό ο οποίος ήταν υποψήφιος για το Ευρωκοινοβούλιο με ένα ακροδεξιό κόμμα.

Η Manos Limpias κατηγορεί την Γκόμεθ ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της για να εξασφαλίσει χορηγούς για ένα πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα που διηύθυνε.

Η συνεχιζόμενη έρευνα επιδιώκει να αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Γκόμεθ αφότου ο Σάντσεθ έγινε πρωθυπουργός το 2018, ανακοίνωσε το δικαστήριο. Συμβόλαια που σχετίζονται με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ελεγχθούν χωριστά από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα.

Στα τέλη Απριλίου, ο Σάντσεθ είπε ότι θα αναστείλει για πέντε ημέρες τα καθήκοντά του για να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, αφού το δικαστήριο ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σε βάρος της συζύγου του. Αργότερα δήλωσε ότι θα παραμείνει στην πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

