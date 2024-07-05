Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε από τον αρχηγό του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer) έλαβε σήμερα από τον βασιλιά Κάρολο την εντολή να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Μπάκιγχαμ, μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές.

Στη συνέχεια αναχώρησε για την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνιγκ Στριτ, όπου αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Βικτόρια, ο 61 ετών, πρώην δικηγόρος ειδικευμένος στα ανθρώπινα δικαιώματα, που εισήλθε στην πολιτική πριν από μόλις 9 χρόνια, έγινε δεκτός νωρίτερα στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, λίγη ώρα αφού είχε υποβάλλει και τυπικά την παραίτησή του και είχε αποχωρήσει ο προκάτοχός του, Ρίσι Σούνακ.

Πηγή: skai.gr

