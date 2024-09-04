Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο φέρνει τα Χριστούγεννα... Οκτώβρη

Με τις εντάσεις, στο περιθώριο των έντονα αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, να μην έχουν κοπάσει, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε αυτό που φαίνεται να θεωρεί εξίσου επείγον θέμα: τα Χριστούγεννα.

Ο Μαδούρο, ο οποίος ανακηρύχθηκε από την κυβέρνηση ως νικητής στην προεδρική κούρσα, φαίνεται να είναι της άποψης ότι η έναρξη της εορταστικής περιόδου δύο μήνες νωρίτερα είναι το τέλειο φάρμακο στα συνεχιζόμενα προβλήματα της χώρας.

«Είναι Σεπτέμβριος και ήδη μυρίζει Χριστούγεννα», ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία τηλεοπτική του τοποθέτηση το βράδυ της Δευτέρας.

«Γι' αυτό φέτος για να αποτίσω φόρο τιμής και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους σας, κηρύσσω χριστουγεννιάτικη περίοδο από τη 1η Οκτωβρίου».

Όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι η χρονιά θα φέρει «ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια», το AP σημειώνει πως η πολιτική και οικονομική πραγματικότητα στη Βενεζουέλα λένε μια διαφορετική ιστορία.

Η επικράτηση του Μαδούρο, υπενθυμίζεται πως ήρθε μετά από μια ταραχώδη εκλογική διαδικασία με φαινομενική νίκη τόσο του κυβερνόντος κόμματος όσο και της αντιπολίτευσης, συνθήκη που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες αναταραχές και καταστολή διαδηλώσεων.

Οδήγησε σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, πολιτικών και εργαζομένων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Όλοι μας ανησυχούμε για το πώς θα βάλουμε φαγητό στο τραπέζι, πώς θα πληρώσουμε για τις μεταφορές μας και πως θα στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο. Αγοράζουμε φάρμακα όταν είμαστε σε απόλυτη ανάγκη», δήλωσε η Inés Quevedo, μια 39χρονη γραμματέας και μητέρα δύο παιδιών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη χώρα της και επισημαίνοντας πως δεδομένου ότι η πολιτική κρίση εντείνεται και η οικονομική κατάσταση είναι τραγική, απορία προκαλεί το πώς θα είναι τελικά αυτά τα Χριστούγεννα.

Η ανακήρυξη της κυβέρνησης του Μαδούρο ως νικήτριας στις εκλογές, απουσία εκλογικών αποτελεσμάτων, έχει προκαλέσει έντονη διεθνή κριτική.

Εν τω μεταξύ, η αντιπολίτευση παρουσίασε τα δικά της στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι ο Γκονζάλες εξασφάλισε τις περισσότερες ψήφους.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του Μαδούρο για τα Χριστούγεννα, ένας δικαστής της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρώην υποψήφιο για την προεδρία της αντιπολίτευσης, Edmundo González, κατηγορώντας τον για συνωμοσία, παραποίηση εγγράφων και σφετερισμό εξουσιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.