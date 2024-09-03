Βενεζουέλα: "Πράξη πειρατείας" η κατάσχεση του αεροσκάφους του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Πράξη πειρατείας» χαρακτηρίζει η διπλωματία της Βενεζουέλας, την κατάσχεση ώρες από τις αρχές των ΗΠΑ αεροσκάφους το οποίο χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, ενέργεια που πυροδοτεί νέο κύκλο εντάσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας ότι για ακόμη μια φορά οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επιδιδόμενες σε εγκληματική πρακτική που δεν μπορεί να περιγραφτεί παρά ως πράξη πειρατείας, κατέσχεσαν παράνομα αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η αγορά του επίμαχου αεροσκάφους, το οποίο έχει πλέον μεταφερθεί στη Φλόριντα, παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις. Όπως έγινε γνωστό, ο Νικολάς Μαδούρο δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα της κατάσχεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

