Η «Χβάλντιμιρ», η φάλαινα μπελούγκα που εντοπίστηκε νεκρή το περασμένο Σάββατο στη νοτιοδυτική Νορβηγία, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα δύο νορβηγικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019, η φάλαινα αποτέλεσε πηγή για σενάρια κάθε φαντασίας. Και η τελευταία εξέλιξη, με τον θάνατο του κήτους, ίσως γεννήσει καινούργια.

Μια περίεργη ζώνη που φορούσε, όταν εντοπίστηκε αρχικά, εξοπλισμένη με μια βάση για μια μικρή κάμερα, και ένα κείμενο στα αγγλικά "Εξοπλισμός Αγία Πετρούπολη" στους πλαστικούς ιμάντες της ζώνης, γέννησε τις υποψίες ότι το κήτος χρησιμοποιείτο από το ρωσικό Ναυτικό για κατασκοπεία.

Εξ ου και το όνομα «Χβάλντιμιρ», που δόθηκε σε αυτή τη λευκή φάλαινα, [που προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

Η Μόσχα δεν σχολίασε ποτέ επίσημα τις εικασίες.

Η «Χβάλντιμιρ», που ήταν νέα σε ηλικία και καλά στην υγεία της, σύμφωνα με τους βιολόγους που την παρακολουθούσαν, βρέθηκε νεκρή το Σάββατο στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής στη Ρισάβικα. Το άψυχο κήτος μεταφέρθηκε τη Δευτέρα σε τοπικό παράρτημα του νορβηγικού κτηνιατρικού Ινστιτούτου για νεκροψία.

Το πόρισμα της νεκροψίας αναμένεται «μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες», δήλωσε μια εκπρόσωπος του ινστιτούτου.

«Είχε πολλαπλές πληγές από πυροβολισμούς στο σώμα της», είπε η Ρετζίνα Κρόσμπι Χάουγκ στο Γαλλικό Πρακτορείο, η οποία είπε ότι είδε τη σορό του κήτους.

Οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, η NOAH και One Whale, ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν καταγγελία στη νορβηγική αστυνομία για να ξεκινήσει «ποινική έρευνα», για την υπόθεση.

Η κυρία Κρόσμπι Χάουγκ διευθύνει την One Whale, μια μκο που δημιουργήθηκε ειδικά για να παρακολουθεί τις κινήσεις της «Χβάλντιμιρ», που έχει γίνει διάσημη στη Νορβηγία.

«Τα τραύματα της φάλαινας είναι ανησυχητικά και δεν μπορούν να αποκλείσουν την εγκληματική ενέργεια», τόνισε η επικεφαλής του NOAH Σίρι Μαρτίνσεν.

«Μπροστά στην υποψία εγκληματικής ενέργειας, είναι σημαντικό να επέμβει γρήγορα η αστυνομία», πρόσθεσε.

Μια τρίτη μκο, η Marine Mind, ανταγωνίστρια της One Whale, δήλωσε ότι εντόπισε την Χβάλντι νεκρή το Σάββατο γύρω στις 12:30, τοπική ώρα.

«Τίποτα δεν είναι ακόμα σαφές για τα αίτια του θανάτου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θαλάσσιος βιολόγος Σεμπάστιαν Στραντ, ιδρυτής της Marine Mind.

«Είδαμε σημάδια, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποια σημάδια πιθανότατα προήλθαν από αρπακτικά θαλάσσια πτηνά, ωστόσο άλλα παραμένουν ανεξήγητα σε αυτό το στάδιο.

Οι φάλαινες μπελούγκα ζουν συνήθως πολύ πιο βόρεια, κοντά στη Γροιλανδία, ή στα νερά της ρωσικής ή της νορβηγικής Αρκτικής.

Η Θάλασσα Μπάρεντς και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι στρατηγικές περιοχές για το Πολεμικό Ναυτικό τόσο της Ρωσίας όσο και χωρών της Δύσης, μια περιοχή που αποτελεί συνηθισμένη ζώνη επαφής για τα υποβρύχια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

