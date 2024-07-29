Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανακηρύχθηκε σήμερα νικητής των προεδρικών εκλογών της Κυριακής από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), κατήγγειλε απόψε ότι επιχειρείται να επιβληθεί «πραξικόπημα» στη Βενεζουέλα, την ώρα που η αντιπολίτευση διεκδικεί τη νίκη και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας εμφανίζεται επιφυλακτικό.

«Προσπαθούν να επιβάλουν ένα φασιστικό και αντεπαναστατικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα», είπε ο Μαδούρο στην ομιλία του στην έδρα του CNE.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του CNE Έλβις Αμορόσο, σε μια τελετή παρουσία του Μαδούρο, είπε ότι «οι Βενεζουελάνοι εξέφρασαν τη βούλησή τους εκλέγοντας τον Νικολάς Μαδούρο (…) για την περίοδο 2025-2031», ο οποίος συγκέντρωσε «την πλειονότητα των έγκυρων ψηφοδελτίων».

«Ανακηρύσσουμε πρόεδρο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας τον Νικολάς Μαδούρο Μόρος», πρόσθεσε ο Αμορόσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

