Σβήνει γράφει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την παρουσίαση της σύνθεσης της νέας Κομισιόν.

Η Πρόεδρος πρόκειται να ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 11 Σεπτεμβρίου ποιος από τους 26 διορισμένους μελλοντικούς επιτρόπους θα αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να αναθέσει στους σωστούς ανθρώπους τα σημαντικότερα χαρτοφυλακια. Για την ίδια είναι ένα περίπλοκο πάζλ, καθώς πρέπει να εξισορροπήσει το φύλο, τα πολιτικά κόμματα και τη γεωγραφία., σχολιάζει σε ανάλυσή του το Politico.

Το μεγαλύτερο μέρος του λόμπι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και των ηγετών των χωρών. Κάποια όμως γίνονται και δημόσια, συνήθως με στόχο να πιέσουν τη φον ντερ Λάιεν και την ομάδα της.

Η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα, η διεύρυνση της ΕΕ θα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Φον ντερ Λάιεν την επόμενη πενταετία, αλλά εξίσου επιθυμητά από τις εθνικές κυβερνήσεις είναι και χαρτοφυλάκια που αφορούν στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, όπως εκείνα του Προϋπολογισμού, της Συνοχής ή των οικονομικών υπηρεσιών.

Το Politico παρουσιάζει μια λίστα με τα κορυφαία χαρτοφυλάκια της νέας Κομισιόν. Ανάμεσά τους είναι και ο Απόστολος Τζιτζικώστα, πρώτος στη λίστα των επικρατέστερων για το χαρτοφυλάκιo της Συνοχής.

Συνοχής

Για το χαρτοφυλάκιο της Συνοχής συγκεκριμένα αναφέρεται πως ένα από τα φοβιρί είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ άλλα πιθανά ονόματα είναι της Roxana Mînzatu και της Ekaterina Zaharieva.

Το χαρτοφυλάκιο της Συνοχής δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό, η συνοχή ωστόσο είναι από τα πιο συνεπακόλουθα καθώς επιβλέπει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ και διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδότησης που περιορίζονται σε άλλα χαρτοφυλάκια. Η Συνοχή θα μπορούσε να αποκτήσει ένα νέο όνομα που θα ταιριάζει καλύτερα σε μια Επιτροπή που εστιάζει στις επενδύσεις, πιθανώς για να μετονομαστεί σε «περιφερειακές επενδύσεις», σύμφωνα με το Politico. Η σημασία του χαρτοφυλακίου αυτού θα συνδεθεί επίσης με την επικείμενη συζήτηση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και την πιθανότητα να αλλάξει τον τρόπο που οι Βρυξέλλες διανέμουν τα κεφάλαια στις φτωχότερες περιοχές.

Η σημασία της συνοχής θα συνδεθεί επίσης με την επερχόμενη συζήτηση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό του μπλοκ και την πιθανότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι Βρυξέλλες διανέμουν τα κεφάλαια στις φτωχότερες περιοχές.

Ο εκλεκτός της Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας , ήταν περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και έχει εμπειρία στην επίβλεψη της υλοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστό ότι η Αθήνα αναμένει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, ιδίως καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βοήθεια της φον ντερ Λάιεν να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία.

Η Ekaterina Zaharieva , ένα από τα δύο ονόματα που προτάθηκαν από τη βουλγαρική κυβέρνηση, ήταν υπουργός Εξωτερικών μεταξύ 2017 και 2021 και υπηρέτησε επίσης ως υπουργός Δικαιοσύνης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, επομένως η κυβέρνησή της πιστεύει ότι είναι κατάλληλη για το χαρτοφυλάκιο συνοχής.

Η Roxana Mînzatu , υποψήφια της τελευταίας στιγμής από τη Ρουμανία, θεωρείται επίσης κατάλληλη για το χαρτοφυλάκιο αυτό καθώς υπηρέτησε ως υπουργός για τα ευρωπαϊκά ταμεία το 2019.

Οικονομίας

Πιθανά ονόματα: Ραφαέλε Φίτο,Μάγκνους Μπρούνερ, Τόμας Βέζελ, Πιοτρ Σέραφιν, Μάικλ ΜακΓκράθ, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Ζοζέφ Σίκελα, Γούπκε Χέκστρα

Η οικονομία είναι ένα από τα πιο περιζήτητα χαρτοφυλάκια και αρκετοί νυν και πρώην υπουργοί Οικονομικών είναι μεταξύ των υποψηφίων. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει ο Ιταλός υποψήφιος Ραφαέλε Φίτο - μέλος του κόμματός της Brothers of Italy - να έχει το σημαντικό αυτό χαρτοφυλάκιο. Υπάρχουν όμως και άλλοι που θα θέλουν μερίδιο από την οικονομική πίτα, όπως ο εν ενεργεία υπουργός Οικονομικών Μάγκνους Μπρούνερ (Αυστρία) και οι πρώην υπουργοί Οικονομικών Μάικλ ΜακΓκράθ (Ιρλανδία) και Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε(Πορτογαλία).

Ο Πολωνός Πιοτρ Σέραφιν είναι ο κλασικός γνώστης των Βρυξελλών, καθώς ήταν το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τουσκ για μισή δεκαετία μετά το 2014. Ο Τόμας Βέζελ, πρώην επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Σλοβενίας, θέλει επίσης το χαρτοφυλάκιοαυτό ή κάτι σχτικό με την ανταγωνιστικότητα. Εναι ειδικός στις δημόσιες συμβάσεις και τη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Ο Γούπκε Χέκστρα ήταν υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας πριν γίνει επίτροπος τον περασμένο Οκτώβριο. Το παρατσούκλι του, «Mr. Όχι», οφείλεται στην τάση του να μην ακούει τις εκκλήσεις των συναδέλφων του για νέα κεφάλαια.

Άμυνας

Πιθανά ονόματα: Βάλντις Ντομπρόφσκις, Τιερί Μπρετόν

Ακόμη και πριν εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία, η φον ντερ Λάιεν σχεδίαζε να έχει έναν νέο ρόλο στην επόμενη ομάδα της - έναν επίτροπο αρμόδιο για την άμυνα. Ωστόσο, αυτό που αρχικά φαινόταν σαν βασικό χαρτοφυλάκιο έχει χάσει λίγο από τη λάμψη του. Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Radosław Sikorski, ο οποίος φημολογείται εδώ και καιρό ότι είναι ο εκλεκτός της Πολωνίας για τον ρόλο, δήλωσε στις αρχές του καλοκαιριού ότι δεν ενδιαφέρεται.

Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για το χαρτοφυλάκιο αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί ενδιαφέρον εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις — εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επίτροπος εμπορίου στην απερχόμενη Επιτροπή — είναι ισχυρός υποψήφιος για τη θέση του Επιτρόπου Άμυνας, δήλωσε στο Politico ο ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας Άντρις Σπρούντς. Ο Γάλλος Τιερί Μπρετόν , εν τω μεταξύ, ήταν υπεύθυνος για την εσωτερική αγορά, την αμυντική βιομηχανία και την τεχνολογία στην προηγούμενη Κομισιόν της Φον ντερ Λάιεν. Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι θέλει προαγωγή.

Γεωργίας

Πιθανά ονόματα:Κρίστοφ Χάνσεν, Κώστας Καδής, Γούπκε Χέκστρα

Η φον ντερ Λάιεν θα αναζητήσει ένα πιο σταθερό ζευγάρι χέρια από αυτά του απερχόμενου Επιτρόπου Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, τον οποίο έβαλε στο περιθώριο στην πρώτη θητεία της.

Μεταξύ εκείνων που ακούγονται για το πόστο είναι ο Κύπριος πρώην υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, ο Κρίστοφ Χάνσεν από το Λουξεμβούργο και ο Ολλανδός Γούπκε Χέκστρα, αν και θεωρείται πιθανότερο ο τελευταίος να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του εμπορίου.

Η Κύπρος όρισε τον πρώην υπουργό Γεωργίας και βιολόγο Κώστα Καδή , ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει τη θέση της Μεσογείου που πρόκειται να δημιουργηθεί σύντομα. Ωστόσο, ο Καδής είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται και για το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας.

Εμπόριο

Πιθανά ονόματα: Γούπκε Χέκστρα, Τζέσικα Ρόσγουολ, Μάικλ ΜακΓκράθ

Καθώς όλοι διεκδικούν ένα «μεγάλο» οικονομικό χαρτοφυλάκιο που θα περιλαμβάνει ανταγωνιστικότητα, βιομηχανία ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εμπορική πολιτική δεν είναι τόσο περιζήτητη όσο στις προηγούμενες Επιτροπές, ειδικά τώρα που η φον ντερ Λάιεν έχει θέσει το εμπόριο κάτω από την οικονομική ασφάλεια.

Ανώτερος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις είπε ότι το εμπόριο πιθανότατα θα ήταν μια «απλή» δουλειά - και όχι πλέον μέρος της ευρύτερης αποστολής ενός εκτελεστικού αντιπροέδρου, όπως συνέβη με τον Ντομπρόβσκις.

Ο πρωτοπόρος για τη θέση είναι ο Γούπκε Χέκστρα - ο οποίος διορίστηκε εκ νέου από τον επερχόμενο ολλανδικό συνασπισμό μετά από μια θητεία ως επικεφαλής της ΕΕ για το κλίμα. Η Χάγη ελπίζει ότι θα του δοθεί ένα χρηματοοικονομικό ή οικονομικό χαρτοφυλάκιο, δεδομένης της καλής σχέσης του με τη φον ντερ Λάιεν.

Τεχνολογίας

Πιθανά ονόματα: Χένα Φιρκούνενμ, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε

Φαβορί για το εν λόγω πόστο της τεχνολογίας ή της καινοτομίας ή ενός συνδυασμού των δύο θεωρείται η Φινλανδή Χένα Φιρκούνεν, που είχε διατελέσει υπουργός Παιδείας στην πατρίδα της επί τρία χρόνια, ενώ ως μέλος της Ευρωβουλής εργάστηκε σε πολλά προβεβλημένα πρότζεκτ για την τεχνολογία και την καινοτομία. Στα υπέρ της, όπως αναφέρει το Politico, είναι και η αγάπη για τα άλογα που μοιράζεται με την Φον ντερ Λάιεν.

Για χαρτοφυλάκιο που θα σχετίζεται με την τεχνολογία φημολογείται πάντως και η Πορτογαλέζα Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε.

Ενέργειας/ Κλίμα

Πιθανά ονόματα: Γιόζεφ Σικέλα, Νταν Γιόργκενσεν, Τερέσα Ριμπέρα, Τζούλιαν Ποπόφ

Ο Γιόζεφ Σικέλα, επί του παρόντος υπουργός βιομηχανίας και εμπορίου της Τσεχίας, θα προτιμούσε ένα χαρτοφυλάκιο βιομηχανίας ή ενέργειας, σύμφωνα με αξιωματούχο της τσεχικής κυβέρνησης. Η Die Welt ανέφερε ότι θα πάρει το τελευταίο. Ο Σικέλα επέδειξε το ταλέντο του να συνενώνει τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, όταν η Τσεχική Δημοκρατία ηγήθηκε του Συμβουλίου και οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν μέτρα για συντονισμένες αγορές φυσικού αερίου.

Ο Τζούλιαν Ποπόφ από τη Βουλγαρία μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε ως υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της χώρας του και ήταν πολιτικός σύμβουλος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα. Ωστόσο, καθώς η Βουλγαρία ήταν η μόνη χώρα που πρότεινε και έναν άνδρα και μια γυναίκα - είναι απίθανο να πάρει θέση στην ομάδα της φον ντερ Λάιεν.

Ο Δανός Νταν Γιόργκενσεν ήταν υπουργός για το κλίμα και την ενέργεια από το 2019 έως το 2022. Τα τελευταία δύο χρόνια ηγήθηκε ενός υπουργείου αρμόδιου για την αναπτυξιακή συνεργασία και την παγκόσμια κλιματική πολιτική.

Η Ισπανίδα Τερέσα Ριμπέρα θεωρείται μια ισχυρή επιλογή, με δεκαετίες εμπειρίας, ατελείωτες επαφές υψηλού προφίλ και καλή φήμη. Ωστόσο, είναι μια σκληραγωγημένη πυρηνική σκεπτικίστρια.

Διεύρυνσης

Πιθανά ονόματα: Βάλντις Ντομπρόβσκις, Όλιβερ Βάρχελι

Η Φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα χωριστό χαρτοφυλάκιο για τη διεύρυνση της ΕΕ, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει στο πόστο μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο και τη Μολδαβία και τη νέα ώθηση για συμπερίληψη χωρών των δυτικών Βαλκανίων, που θα απαιτήσει πολύ τεχνική και νομική εργασία, αλλά και πολιτικούς χειρισμούς.

Ο Λετονός Βάλντις Ντομπρόσφκις ακούγεται μεταξύ των επικρατέστερων για το πόστο καθώς τα κράτη της Βαλτικής πιέζουν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αλλά η Ουγγαρία έχει εκφράσει την επιθυμία να το διατηρήσει με τον υποψήφιό της Όλιβερ Βάρχελι, αν και συγκεντρώνει λιγοστές πιθανότητες λόγω της αντίθεσής της στη διεύρυνση.

