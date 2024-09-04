Η Επιτροπή στηρίζει πανευρωπαϊκή δράση για προσέλκυση νοσηλευτών και νοσηλευτριών

Η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία συνεισφοράς με το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη (ΠΟΥ Ευρώπης), η οποία θα στηρίξει τα κράτη μέλη προκειμένου να διατηρήσουν το νοσηλευτικό τους προσωπικό στα εθνικά συστήματα υγείας, καθώς και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα του επαγγέλματος.

Η συμφωνία, η οποία χρηματοδοτείται με 1,3 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health, θα περιλαμβάνει δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για μια περίοδο 36 μηνών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις χώρες με σημαντικές ελλείψεις σε επαγγελματίες υγείας, και ιδίως με ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας μας και ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική περίθαλψη όποτε τη χρειάζονται. Η σημερινή δράση αποτελεί ένδειξη της δέσμευσής μας να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά ζητήματα έλλειψης υγειονομικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη και να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε με τον ΠΟΥ Ευρώπης στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.»

Μέσω της στενής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις νοσηλευτικού προσωπικού και τους κοινωνικούς εταίρους, η πρωτοβουλία θα προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο.

Η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίων δράσης για τις προσλήψεις, τη δημιουργία προγραμμάτων καθοδήγησης για την προσέλκυση μιας νέας γενιάς νοσηλευτών και νοσηλευτριών, την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό για την κατανόηση των προβλημάτων που οδηγούν σε διαρθρωτικές ελλείψεις, τον σχεδιασμό στρατηγικών για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και την εφαρμογή δράσεων ώστε το υγειονομικό προσωπικό να μπορεί να αποκομίσει οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αθηνά Παπακώστα

