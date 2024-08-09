Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την επανεκλογή του οποίου αμφισβητεί η αντιπολίτευση και μέρος της διεθνούς κοινότητας τονίζοντας πως ανακηρύχθηκε χωρίς να γίνει πλήρης καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο οποίο προσέφυγε ο ίδιος, για να επικυρωθεί η νίκη του, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει πως έχει αποδείξεις πως έγινε νοθεία από τον κυβερνητικό μηχανισμό.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς παρατηρητές και η αντιπολίτευση λένε πως το Ανώτατο Δικαστήριο (TSJ), όπως και το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία.

«Θέλουμε ειρήνη, ηρεμία, γι’ αυτό υπέβαλε την προσφυγή (...) Θα έχουμε δυο ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, κλήθηκαν όλοι οι υποψήφιοι και όλα τα κόμματα και τώρα είναι η σειρά μου», είπε ο πρόεδρος απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του που πήγαν να του εκφράσουν υποστήριξη σε συγκέντρωση στο Καράκας.

Την περασμένη Παρασκευή 2η Αυγούστου, το CNE επικύρωσε τη νίκη του κ. Μαδούρο με το 52% των ψήφων, ωστόσο δεν δημοσιοποίηση πλήρη καταμέτρηση των ψήφων, ούτε πρακτικά καταμετρήσεων από τα εκλογικά τμήματα, επιχειρηματολογώντας ότι υπέστησαν πειρατεία συστήματα πληροφορικής του.

Η αντιπολίτευση, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα δικά της πρακτικά, που εξασφάλισε από δικούς της εκλογικούς αντιπροσώπους —ο κ. Μαδούρο δεν τα θεωρεί έγκυρα—, λέει πως ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, που χρειάστηκε να αντικαταστήσει την τελευταία στιγμή την αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αφού κρίθηκε πως δεν είχε δικαίωμα να είναι υποψήφια, είναι ο νικητής των εκλογών και έλαβε το 67% των ψήφων.

Η αντιπολίτευση και παρατηρητές λένε επίσης πως η πειρατεία που επικαλέστηκε το CNE είναι εφεύρημα της κυβέρνησης, για να μη δημοσιοποιήσει τα πρακτικά της καταμέτρησης.

Ο πρόεδρος Μαδούρο προσέφυγε την 1η Αυγούστου TSJ στο για να «επιβεβαιωθεί» η νίκη του.

Τη Δευτέρα, αφού δέχθηκε τον πρόεδρο του CNE, που διαβεβαίωσε ότι παρέδωσε όλα τα πρακτικά των καταμετρήσεων στη δικαιοσύνη, η πρόεδρος του TSJ Καρίσλια Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως ο δικαστικός θεσμός έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες, προθεσμία που μπορεί να «παραταθεί», για να πάρει την απόφασή του.

Κινώντας τη διαδικασία αυτή, ο κ. Μαδούρο «παραδέχεται έμμεσα πως κανένας δεν πιστεύει την ανακήρυξη (της νίκης του από το CNE), σε βαθμό που ζήτησε από άλλη εξουσία να επέμβει για να επιβεβαιώσει» το αποτέλεσμα, έκρινε ο Πέρκινς Ρότσα, δικηγόρος της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως ο αρχηγός του κράτους μπορεί να λογαριάζει στην υποστήριξη του «γονατισμένου μπροστά του», κατ’ αυτόν, TSJ.

Ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, που είχε κληθεί στο δικαστήριο την Τετάρτη, δεν παρουσιάστηκε, αναφέροντας μέσω X πως «αν πήγαινα» στο ανώτατο δικαστήριο «θα έθετα σε κίνδυνο όχι μόνο την ελευθερία μου, αλλά επίσης κάτι πιο σημαντικό, τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας που εκφράστηκε την 28η Ιουλίου», την ημέρα των εκλογών.

Για «ενέδρα εναντίον του Εδμούνδο Γκονσάλες» έκανε λόγο ο Τζούλιο Σελίνι, διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Logconsultancy, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική εξουσία «ελεγχόμενη από τον Μαδούρο», όπως και «την εκλογική επιτροπή».

Κάτι που «θα έπρεπε να είχε επιλυθεί σε διοικητικό επίπεδο, δηλαδή από το CNE, φθάνει στο δικαστήριο για να γίνει προσπάθεια να επικυρωθεί αυτή η νίκη, όμως η ανησυχία είναι πως η διαδικασία στο δικαστικό επίπεδο είναι αδιαφανής», πρόσθεσε.

Άλλοι δυο ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο Ουίλιαμς Ντάβιλα και ο Αμέρικο Ντε Γκράσια, συνελήφθησαν, ανακοίνωσαν η οικογένεια του κ. Ντε Γκράσια και η συμμαχία της αντιπολίτευσης, με την τελευταία να καταγγέλλει «κλιμάκωση της καταστολής».

Στα τέλη του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου, η αντιπολίτευση είχε επίσης καταγγείλει τη σύλληψη άλλων δυο στελεχών της, των Φρέντι Σουπερλάνο και του Ρόλαντ Καρένο.

Η κυρία Ματσάδο και ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, κρύβονται εδώ και μια εβδομάδα. Η πρώτη ανέφερε πως φοβάται για τη ζωή τους.

Η Βραζιλία, η Κολομβία και το Μεξικό ανέφεραν πως καταγράφουν τη διαδικασία στο TSJ, αλλά επέμειναν χθες πως είναι ανάγκη το Καράκας να δημοσιοποιήσει πλήρη και αναλυτικά πρακτικά των καταμετρήσεων, καθώς το CNE είναι «όργανο με νομική υποχρέωση να δίνει στη δημοσιότητα με διαφανή τρόπο τα αποτελέσματα των εκλογών», όπως τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Χθες βράδυ, στην ομιλία του ενώπιον των υποστηρικτών του, ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε πως αναστέλλεται για δέκα ημέρες η πρόσβαση στην πλατφόρμα X (το πρώην Twitter). Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα στις 21:30 (τοπική ώρα· 04:30 το Σάββατο ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Μαδούρο έχει καταγγείλει πως μέσω της πλατφόρμας υποκινείται «το μίσος» και «ο φασισμός» και και καταφέρεται συχνά εναντίον του ιδιοκτήτης τη, του Ίλον Μασκ, που διατείνεται πως συνωμοτεί εναντίον του. Εξάλλου, ο πρόεδρος ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το WhatsApp, ενώ λέει πως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται «απόπειρα κυβερνοφασιστικού εγκληματικού πραξικοπήματος».

Πηγή: skai.gr

