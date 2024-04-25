Δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο ένας πιλότος για να κάνει πρόταση γάμου στην αεροσυνοδό φίλη του, από ένα αεροσκάφος και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από την Βαρσοβία στην Κρακοβία.

Η LOT Polish Airlines, δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα της στο Facebook τη Δευτέρα, δείχνοντας τη στιγμή που ο πιλότος Konrad Hanc, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, ρώτησε την φίλη του, αν θα ήθελε να τον παντρευτεί.

«Κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο σε αυτή τη δουλειά γνώρισα τον πιο υπέροχο άνθρωπο που άλλαξε εντελώς τη ζωή μου», είπε ο Hanc. «Είσαι ό,τι πιο πολύτιμο για μένα. Είσαι το μεγαλύτερο όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να σου ζητήσω μια χάρη, αγάπη μου. Θα με παντρευτείς;»

Στο άκουσμα της πρότασης η κοπέλα του έτρεξε στην αγκαλιά του αποδεχόμενη την πρόταση.

«Δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό χέρι γι αυτό», είπε καθώς εκείνος της πέρασε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό της μπροστά στους ενθουσιασμένους επιβάτες.

Το βίντεο έλαβε περισσότερα από χίλια σχόλια στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

