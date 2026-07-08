Επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου στη FIFA για τον διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή

Το τέλος του αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου στους «16» του Μουντιάλ εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους «φαραώ» να ξεσπούν κατά του Γάλλου διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ. Η ομοσπονδία της Αιγύπτου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη FIFA, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων και - σύμφωνα με τα ρεπορτάζ - ακόμη και τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερι!

Η Αίγυπτος είχε προηγηθεί 2-0, όμως η Αργεντινή έκανε επική ανατροπή με τρία γκολ μετά το 79', παίρνοντας το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά. Το ματς, όμως, «άναψε» μετά το τρίτο τέρμα του Έντσο Φερνάντες, με τους Αιγύπτιους να φωνάζουν για πέναλτι στην προηγούμενη φάση, ενώ νωρίτερα είχε ακυρωθεί δικό τους γκολ για φάουλ στον Λισάντρο Μαρτίνες.

Οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές. Ο Μουσταφά Ζίκο μίλησε για «στημένο Παγκόσμιο Κύπελλο», ενώ ο προπονητής της Αιγύπτου άφησε σαφείς αιχμές ότι «οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έλαβαν υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα» και ότι «ο Μέσι έπρεπε να μείνει στη διεκδίκηση του τροπαίου».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της FIFA, η οποία καλείται να αξιολογήσει τις φάσεις που «φωνάζει» η Αίγυπτος και να αποφασίσει για το μέλλον του διαιτητή Λετεσιέ στη διοργάνωση.

Πηγή: skai.gr

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