Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 35χρονου σε πτήση από την Κύπρο

Δύο διαφορετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί από επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Jet2.

Ο Κάλουμ Κερ, 35 ετών, πατέρας τριών παιδιών και πρώην πυγμάχος από το Γουόρινγκτον, φέρεται να παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης που αναχώρησε την Κυριακή από τη Λάρνακα της Κύπρου με προορισμό το Μάντσεστερ, όπου και προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντσεστερ, οι αρχές κλήθηκαν περίπου στις 02:25 μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας προκαλούσε προβλήματα στους επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να επιτέθηκε σε έναν επιβάτη και σε ένα μέλος του πληρώματος.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, αστυνομικοί εισήλθαν στην καμπίνα και εντόπισαν τον άνδρα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, όπου κρατούνταν ήδη από επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ωστόσο, όπως ανέφερε η αστυνομία, δε συνελήφθη. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με πρώτες βοήθειες και κάρπα.

Ο Κερ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε το απόγευμα της 23ης Ιουνίου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αστυνομίας (IOPC), καθώς ο θάνατος σημειώθηκε μετά από επαφή με αστυνομικούς.

Η IOPC ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί αντιμετωπίζονται ως μάρτυρες και δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, ενδείξεις ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η ανεξάρτητη έρευνα θα «θέσει στο μικροσκόπιο» τις ενέργειες της αστυνομίας, ενώ ξεχωριστή έρευνα της αστυνομίας του Μάντσεστερ θα εξετάσει τη συμπεριφορά των επιβατών που συμμετείχαν στην ακινητοποίηση του άνδρα.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Μάικ Άλεν δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Κερ τον περιέγραψε ως «οικογενειάρχη, πατέρα τριών υπέροχων παιδιών, λάτρη του αθλητισμού και άνθρωπο με χρυσή καρδιά».

Η Jet2 δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

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