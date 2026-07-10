«ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», λέει Αμερικανός αξιωματούχος

«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσηλωμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται», παρά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μετά τα πρόσφατα αμερικανικά αντίποινα εναντίον της Τεχεράνης, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

«Το μνημόνιο κατανόησης είναι βασισμένο στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων», ενώ οι ενέργειες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ότι το Στενό του Ορμούζ δεν έχει ανοίξει πλήρως ξανά και των επιθέσεων κατά πλοίων κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, «συνιστούν αποτυχία στην τήρηση των υποχρεώσεων σε απαράδεκτο βαθμό», τόνισε.

«Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων αποτελούν πράξεις τρομοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Εκρήξεις στο Ιράν: «Δεν χτυπάμε εμείς», λένε οι ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ λίγες ώρες νωρίτερα, στόχος επίθεσης έγινε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Μπουσέρ, στα νότια, όπου βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη από βλήμα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», δήλωσε ο Εχσάν Τζαχανιάν, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες», δήλωσε νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για τις εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του νοτίου Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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