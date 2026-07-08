Μπαράζ αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν - Έρχεται «μαζική» επίθεση κατά βάσεων των ΗΠΑ λέει η Τεχεράνη

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM σημειώνει ότι: «Κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».



At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… July 8, 2026

Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει λήξει».

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκε έκρηξη στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Το πρακτορείο Mehr ανέφερε επίσης ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση «εχθρικών στόχων» κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Mizan έκανε λόγο για αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς. Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκε έκρηξη και στην περιοχή κοντά στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA ακούστηκαν περίπου 10 εκρήξεις στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ. Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκε έκρηξη και στην επαρχία Μπουσέρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων στο Μπουσέρ δεν είναι γνωστή. Στην πόλη αυτή βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ του Ιράν. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο Nournews, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ανέφερε ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα.

Για διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα του Τσαμπαχάρ στο Ιράν μετά από αναφορές για εκρήξεις, κάνει λόγο το πρακτορείο IRNA.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι θραύσματα από βλήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν έπληξαν το νοσοκομείο Ιμάμ Άλι στο Τσαμπαχάρ.

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε, επικαλούμενος ισραηλινή πηγή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο Nournews μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα “μαζική” επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Απειλές Ιράν για κλείσιμο του Ορμούζ

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε ότι θα προχωρούσε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του «εχθρού» σε αναλογία τουλάχιστον δύο προς ένα, σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών.

Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί πολιτικοί αντέδρασαν νωρίτερα στην απειλή του Τραμπ να επιτεθεί στο νησί Χαργκ, ένα βασικό κέντρο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στο X: «Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός».

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επέκρινε την «τελευταία κλιμάκωση», δηλώνοντας στο X ότι το Ιράν έχει «προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι “η περιοχή δεν είναι χώρος για πολιτικά παιχνίδια μικρών χωρών”» και ότι «βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νωρίτερα την Τετάρτη τη λήψη περαιτέρω μέτρων κατά του Ιράν, απειλώντας εκ νέου να στοχεύσει κρίσιμες υποδομές. «Μπορεί να γίνει μια μεγάλη επίθεση, και θα καταστρέψει πολλά πράγματα», προειδοποίησε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. Θα τις καταστρέψουμε. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά αν χρειαστεί, θα τις βγάλουμε εκτός λειτουργίας».

Αναφέρθηκε επίσης σε μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες είναι κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού. «Θα τις πλήξουμε αν χρειαστεί. Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Πιθανότατα είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο νησί Χαργκ, ένα βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. «Επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ χθες το βράδυ, καταστρέψαμε ένα τμήμα του. Είπα: “Μην αγγίξετε το πετρέλαιο, γιατί ίσως καταλάβουμε το νησί Χαργκ”», δήλωσε ο Τραμπ, ανακαλώντας τα όσα είπε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. «Είπα: “Μην χτυπήσετε τους αγωγούς, χτυπήστε μόνο όλα τα άλλα”. Και το χτύπησαν. Ίσως το χτυπήσουν ξανά απόψε».

Πηγή: skai.gr

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