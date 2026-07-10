Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έξι νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στην Ισπανία - Δείτε βίντεο

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ στην Ανδαλουσία και «κάποια από τα θύματα βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυρκαγιά στην Ανδαλουσία

Δασική πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη στο τέλος της ημέρας κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο