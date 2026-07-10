Δασική πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη στο τέλος της ημέρας κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Al menos 6 fallecidos en el incendio forestal de "Los Gallardos" (Almería). 9/07/2026 😥 pic.twitter.com/ApT41TV6oA — Fabi Sánchez (@FabiSanchez_87) July 9, 2026

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές.

👉🏼 Se elevan a seis las víctimas del incendio de Los Gallardos (VER COLECCIÓN DE VÍDEOS ESRADIO).

👉🏼 Efectivos aéreos y terrestres trabajan durante toda la noche para intentar controlar y extinguir el fuego, tras varias evacuaciones residenciales. pic.twitter.com/4vp8hQWY9k — esRadioAlmeria (@esRadio_Almeria) July 9, 2026

Seis personas han muerto en el grave incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas de las víctimas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas,… pic.twitter.com/iWfXRlIrC8 — Noticias RNN (@NoticiasRNN) July 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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