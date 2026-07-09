Δύο τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος, στη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ασπροπύργου από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίζεται μεταξύ όμορων επαγγελματικών χώρων, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, ενώ στον προαύλιο χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυρισβεστική, απεγκλωβίστηκε άνδρας πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν από την άφιξη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα.

Οι φλόγες καίνε σε χώρο μεταξύ συνεργείων αυτοκινήτων και αποθηκών και χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική ως «πολύ δύσκολη φωτιά αστικού τύπου». Οι καπνοί από τον Ασπρόπυργο είναι ορατοί μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

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Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.

Οι καπνοί είναι ορατοί και από το κέντρο της Αθήνας

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Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Φωτογραφίες: Νίκος Χανιώτης

Πηγή: skai.gr

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