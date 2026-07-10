Η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με μια βρετανική εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων.

Σε ανάρτηση στο X, η Lloyd's List Intelligence ανέφερε: «Η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ

ΗΠΑ και Ιράν».

Τα ιχνηλάσιμα σκάφη που διέρχονται από τον -ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ- θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν «ουσιαστικά σταμάτησαν».

Traffic through the Strait of Hormuz has fallen sharply following the latest escalation between the US and Iran, with traceable vessel transits through the US-coordinated Omani lane effectively grinding to a halt pic.twitter.com/Z1lSaaAilx — Lloyd's List (@LloydsList) July 9, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.