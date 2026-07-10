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Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο Ορμούζ «σταμάτησε οριστικά», σύμφωνα με τη Lloyd's List

Η Lloyd's List Intelligence ανέφερε ότι «η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

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Ορμούζ

Η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, σύμφωνα με μια βρετανική εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων.

Σε ανάρτηση στο X, η Lloyd's List Intelligence ανέφερε: «Η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί απότομα μετά την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ
ΗΠΑ και Ιράν».

Τα ιχνηλάσιμα σκάφη που διέρχονται από τον -ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ- θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν «ουσιαστικά σταμάτησαν».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ναυτιλία Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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