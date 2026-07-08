Θρίλερ με το διπλό φονικό στο Αίγιο - Η μητέρα φέρεται να σκότωσε τον γιο της

Του ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Χρήστου Στρατουλάκου

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι αστυνομικοί φαίνεται πως οδηγούνται στο συμπέρασμα πως η 54χρονη μητέρα σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όσο για το πώς κατάφερε να τραυματιστεί θανάσιμα η μητέρα με πάνω από 20 μαχαιριές εξηγείται από το γεγονός ότι τα τραύματα που φέρει δεν είναι θανατηφόρα αλλά επιφανειακά. Το θανατηφόρο τραύμα φέρεται να είναι ένα, στην καρδιά ή στον πνεύμονα.

Ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά.

Τα αμυντικά τραύματα στα χέρια εκτιμάται πως ίσως τελικά να μην είναι αμυντικά αλλά απόπειρα να κόψει τις φλέβες της.

Ακόμη ένα στοιχείο της έρευνας είναι πως ο νεαρός βρέθηκε στο κρεβάτι ανάσκελα και η σορός του ήταν σκεπασμένη με μια κουβέρτα. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, δείχνει οικειότητα θύματος και θύτη και φροντίδα στον νεκρό.

Επίσης, έχει βρεθεί το αποτύπωμα της 54χρονης στην ντουλάπα της άλλης κρεβατοκάμαρας και εικάζεται πως αφού σκότωσε το παιδί της, πήγε στο διπλανό δωμάτιο και πήρε την κουβέρτα για να σκεπάσει τη σορό.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της επέστρεψε από το Βερολίνο για να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως την είχαν προτρέψει να νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, αλλά η ίδια αρνήθηκε και τότε ο Ιταλός σύντροφός της ενημέρωσε τον 26χρονο πως η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να την πείσει πως χρειάζεται βοήθεια.

Στο πώς δεν αντιλήφθηκε ο Ιταλός ότι στο σπίτι υπήρχε τόσο μεγάλη αναστάτωση και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, δικαιολογείται από το γεγονός πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και υπνωτικών χαπιών, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Επιπλέον, δεν βρέθηκαν αίμα, DNA, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού. Αντίθετα, κάτω από τα νύχια της γυναίκας είχε βρεθεί αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της.

Παράλληλα, στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο νεαρός εντοπίστηκε DNA της μητέρας, του ίδιου του 26χρονου, καθώς και ενός τρίτου, μέχρι στιγμής άγνωστου προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ταυτίζεται με τον Ιταλό κατηγορούμενο.



Πηγή: skai.gr

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