Λέκκας για Βενεζουέλα: Σπάνιο και ισχυρό σεισμικό «ζεύγος» - Τι είπε για τις ιδιαιτερότητες των δονήσεων

Για ένα σπάνιο και ισχυρό σεισμικό «ζεύγος» (doublet) κάνει λόγο ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, σχετικά με τους διπλούς ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα.

«Δυτικά του Καράκας στη Βενεζουέλα στις 18:04 (τοπική ώρα) εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους 7,2 που ακολουθήθηκε από δεύτερο σεισμό μεγέθους 7,5 σε διάστημα μόλις 39 δευτερολέπτων. Πρόκειται για ένα σπάνιο και ισχυρό σεισμικό "ζεύγος" (doublet). Οι δονήσεις είναι αποτέλεσμα των έντονων τεκτονικών διεργασιών που χαρακτηρίζουν την περιοχή εξαιτίας ρηχής δεξιόστροφης ολίσθησης ρηγμάτων κοντά στα όρια μεταξύ των πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής στη βόρεια Βενεζουέλα», επισημαίνει μεταξύ άλλων, ο κ. Λέκκας.

Επιπλέον σημειώνει: «Εκτός από την πρωτεύουσα της χώρας, οι σεισμοί έπληξαν και τη Λα Γκουάιρα, κρίσιμη πόλη-λιμάνι βόρεια του Καράκας, ενώ το κεντρικό Διεθνές Αεροδρόμιο "Σιμόν Μπολίβαρ" υπέστη σοβαρές ζημιές και ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του. Οι κρατικοί μηχανισμοί πολιτικής προστασίας, διασώστες και εθελοντές κάνουν αγώνα δρόμου για τον απεγκλωβισμό επιζώντων υπό το φόβο μετασεισμών, ενώ οι προβλέψεις του USGS κάνουν λόγο για περισσότερους από 10.000 νεκρούς».

Ο κ. Λέκκας μιλώντας στο "ΕΡΤNews" αναφέρθηκε αναλυτικά σε στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες των δονήσεων και τις επιπτώσεις τους, αλλά και για τη διαχείριση της επόμενης μέρας.

«Έχουμε να κάνουμε με μία μείζονα καταστροφή», τόνισε. Όσον αφορά το γεωδυναμικό πλαίσιο ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι πρόκειται για ρήγματα που είναι δεξιόστροφα, «έχουν μια ολίσθηση και οριζόντια και κατακόρυφη, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα. Είναι ρήγματα που ουσιαστικά συγκροτούν μεγάλες ρηξιγενεις ζώνες κι αυτά τα ρήγματα προκάλεσαν τους σεισμούς».

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, οι δύο σεισμοί είχαν μια χρονική διαφορά της τάξεως των 39 μόνο δευτερολέπτων κάτι το οποίο, όπως προσέθεσε, είναι πολύ σημαντικό. «Ο πρώτος σεισμός των 7,2 είχε ένα εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Με αυτό το εστιακό βάθος στις γύρω περιοχές συνήθως καταρρέουν οι μικρού όγκου κατασκευές, δηλαδή διώροφα, τριώροφα, τετραώροφα. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος. Ο δεύτερος σεισμός της τάξεως των 7,5 βαθμών είχε εστιακό βάθος 20-25 χιλιομέτρων, που σημαίνει ότι επειδή ήταν και σε μεγαλύτερη απόσταση είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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