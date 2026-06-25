Ιράν: Σχέδιο για έσοδα 40 δισ. δολαρίων από το Στενό του Ορμούζ με μοντέλο τα Δαρδανέλια

Το Ιράν επιδιώκει να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια από το Στενό του Ορμούζ, καθώς το καθεστώς επιχειρεί να αναλάβει τη διαχείριση της παγκόσμιας ενεργειακής αρτηρίας, την οποία είχε διακόψει στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Ισλαμική Δημοκρατία εκτιμά ότι η επιβολή χρεώσεων για υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Στενό θα μπορούσε να αποφέρει 40 δισ. δολάρια ετησίως στα κράτη που θα συμμετέχουν στο σχετικό σχήμα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Αν εφαρμοστεί, το σχέδιο θα προσφέρει στην Τεχεράνη σημαντικά έσοδα και βαθμό ελέγχου που δεν διέθετε πριν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, το ιρανικό καθεστώς εξετάζει αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου, μεταξύ αυτών και στα Δαρδανέλια, όπου η Τουρκία επιβάλλει στα πλοία τέλος διέλευσης, γνωστό ως «χρυσό φράγκο» (gold franc), για τη διέλευση από και προς το Αιγαίο μέσω της διεθνούς θαλάσσιας οδού.

Για να εξασφαλίσει ευρύτερη στήριξη, η Τεχεράνη προωθεί την πρόταση στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Κίνα, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους. Όπως αναφέρουν, επιθυμεί οι γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου να συμμετάσχουν στη συμφωνία και να μοιραστούν τα έσοδα.

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαχείριση του Στενού δεν θα επιστρέψει ποτέ στον τρόπο που λειτουργούσε πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ομάν την Τρίτη, όπου συζήτησε με την ηγεσία της χώρας τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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