Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από την άνοδο των μετοχών εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 139,02 μονάδων (+0,27%), στις 52.487,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 336,23 μονάδων (+1,30%), στις 26.206,89 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 60,93 μονάδων (+0,81%), στις 7.543,64 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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