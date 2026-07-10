Ο αμερικανικός στρατός διάψευσε τους ισχυρισμούς των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις ναυτιλιακές οδούς στο Στενό του Ορμούζ, επιβεβαιώνοντας ότι το Ιράν δεν ελέγχει τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό.

Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ επιτρέπεται μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από το Ιράν» είναι «ΨΕΥΔΗΣ» και ότι η «ΑΛΗΘΕΙΑ» είναι «το Ιράν δεν ελέγχει το Στενό του Ορμούζ».

Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε περαιτέρω ότι «από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διευκολύνει τη διέλευση περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 380 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου».

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that transit through the Strait of Hormuz is only permitted through routes designated by Iran.



✅ TRUTH: Iran does not control the Strait of Hormuz. Since early May, U.S. forces have helped facilitate the successful transit of more than 800… pic.twitter.com/cpnTDBoFEG — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 9, 2026

Πηγή: skai.gr

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