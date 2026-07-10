Έκοψε ο Εμπαπέ, έραψε ο Ντεμπελέ και η Γαλλία ξανά στους «4» του Μουντιάλ

Με αυτούς μπορεί το τρίτο η Γαλλία! Οι «τρικολόρ» δεν κινδύνευσαν από το συμπαγές Μαρόκο, ο Μπόνο αντιστεκόταν σθεναρά, βγάζοντας και το πέναλτι του Εμπαπέ στο πρώτο μέρος, αλλά η ομάδα του Ντεσάν δεν μάσησε! Με ένα γκολ-ποιήμα του αρχηγού της στο 60' και άλλο ένα από τον Ντεμπελέ, έξι λεπτά αργότερα επικράτησαν 2-0 των Αφρικανών και περιμένουν αντίπαλο στην τετράδα του Μουντιάλ!

Αδιανόητος ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα οκτώ γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζοντας το ανεπανάληπτο μπρα ντε φερ με τον Λιονέλ Μέσι. Αντικαταστάθηκε στο 77' από τον Ματετά ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και ο Ντεσάν, έσπευσε να τον προφυλάξει!

Τελείωσε το ταξίδι του εξαιρετικού Μαρόκου, με τον Ουναΐ να έχει ουσιαστικά τη μοναδική ευκαιρία για την ομάδα του στο ματς, όταν με ένα μακρινό σουτ απείλησε, αλλά ο Μενιάν απέκρουσε.

Ισπανία ή Βέλγιο περιμένει στα ημιτελικά η Γαλλία η οποία θα διεκδικήσει την τρίτη της παρουσία σε τελικό στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις, θέλοντας αυτή τη φορά να φτάσει ως το τέλος του δρόμου.

Το ματς:

Από το πρώτο κιόλας λεπτό η Γαλλία ήταν εκείνη που επιχείρησε να βρει το γρήγορο γκολ το οποίο θα την έθετε εξ αρχής ως το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση, μεταφέροντας παράλληλα την πίεση στους Μαροκινούς. Στο 4ο λεπτό ήρθε η πρώτη στιγμή με τον Κιλιάν Εμπαπέ να εφορμά και να κάνει το πλασέ, αλλά ο Μπόνο απέκρουσε σε κόρνερ.

Λίγα δευτερόλεπτα πέρασαν προκειμένου να αισθανθούν ξανά οι παίκτες του Μαρόκου απειλή. Και αυτό γιατί από το κόρνερ που εκτελέστηκε, η μπάλα ήρθε στην περιοχή, ο Ουπαμεκανό από πλεονεκτική θέση έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Μπόνο έδιωξε ενστικτωδώς.

Τα λεπτά κυλούσαν, οι ευκαιρίες εξέλειψαν και το Μαρόκο, μάταια, προσπαθούσε να βγει μπροστά, καθώς η Γαλλία έκλεινε σωστά τους χώρους και οι παίκτες της πήγαιναν πρώτοι στις διεκδικήσεις.

Η ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία και ο βράχος Μπόνο

Λίγο πριν τη διακοπή ενυδάτωσης ήρθε και η πιο σπουδαία στιγμή του ματς, όταν ο Μαζράουι, ανέτρεψε στην περιοχή τον Εμπαπέ, με τον Τέγιο να υποδεικνύει με αρκετή καθυστέρηση το σημείο του πέναλτι. Μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις και εξωνυχιστικό έλεγχο, ο αρχηγός εκτέλεσε, αλλά ο Μπόνο έπεσε στην γωνία του και μπλόκαρε με τεράστια ευκολία την πολύ κακή εκτέλεση του Γάλλου σούπερ σταρ.

Παρά το χαμένο πέναλτι η Γαλλία δεν άφησε το Μαρόκο να ελπίζει ότι μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό και στο 35' πλησίασε ξανά στο 1-0 με το φοβερό σουτ του Ντίνιε να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Μπόνο, ο οποίος ωστόσο ήλεγχε τη φάση και το 0-0 ήταν το σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Το Μαρόκο δεν μπήκε τόσο φοβικά, όσο στο πρώτο μέρος, αλλά η Γαλλία ήταν εκείνη που μετά από δέκα λεπτά απείλησε ξανά πρώτη, όταν ο Ντουέ δοκίμασε το πόδι του από την αριστερή γωνία της περιοχής, αλλά ο Μπόνο μπλόκαρε εύκολα.

Το εξάλεπτο του τρόμου

Όλο το άγχος, η πίεση και η αβεβαιότητα, σβήστηκαν για τη Γαλλία, από τους δυο κορυφαίους ποδοσφαιριστές της στο τουρνουά άμα τη συμπλήρωσει μιας ώρας αγώνα.

Στο 60' ο Εμπαπέ πήρε την μπάλα μετά από αρκετές εναέριες διεκδικήσεις συμπαικτών και αντιπάλων, βρέθηκε σε καλό σημείο και εκτέλεσε με το δεξί στην απέναντι γωνία για το 1-0 που... ξεκλείδωσε το ματς!

To Mαρόκο επιχείρησε να κάνει την δική του αντεπίθεση, αλλά μια γαλλική κόντρα «σφράγισε» τη νίκη, όταν ο Ντεμπελέ, εφόρμησε από τον άξονα, έκανε το πλασέ με το δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπόνο για το 2-0!

Λίγο μετά το 2-0 ωστόσο ο Ντεσάν είδε τον Εμπαπέ να πέφτει στο έδαφος και να πονά και χωρίς να έχει καμία διάθεση να ρισκάρει, προχώρησε στην άμεση αντικατάστασή του στο 77' με τον Ματετά να παίρνει τη θέση του.

Το ματς είχε πλέον... σβήσει με το Μαρόκο να κάνει την πρώτη του ευκαιρία στο 81' με τον Ουναΐ να εξαπολύει ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής το οποίο έδιωξε σε κόρνερ ο Μενιάν.

Στο 87' η Γαλλία άγγιξε το τρίτο γκολ, με τον Μπαρκολά να κάνει εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα αριστερά και να μπαίνει στην περιοχή, αλλά ο Μπόνο, έπεσε στην κλειστή του γωνία και έδιωξε σε κόρνερ.

MVP: Σε όποια ερώτηση κάνει κανείς και αφορά τη Γαλλία, η απάντηση είναι «Κιλιάν Εμπαπέ»! Ο Γάλλος απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι, αφού το χαμένο πέναλτι δεν τον πτόησε και με ένα μυθικό πλασέ, σάλπισε τη νίκη-πρόκριση των «τρικολόρ»!

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (Γκουστό 87'), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ (Ζαϊρ-Εμερί 71'), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (Μπαρκολά 78'), Μπαπέ (Ματετά 77')

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ισσά, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν (Ελ-Ουάχντι 74'), Μπουαντί (Άμραμπατ 62'), Ελ Αϊναουί, Ουναΐ, Τάλμπι (Σμπάι 85'), Ελ Κανούς (Ραχίμι 62'), Ντίαθ (Γιασίν 74')

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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