«Αναθέρμανση» των σχέσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας μετά τη «ρήξη» για την επιχείρηση «Project Freedom»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με την πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ, πριγκίπισσα Ρίμα Μπαντάρ αλ-Σαούντ.

Η συνάντηση ήταν η πρώτη ουσιαστική επίσημη επαφή από τότε που δημοσιεύθηκαν αναφορές για σημαντική ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων από τη Σαουδική Αραβία και ανέστειλαν για λίγο τη μεταφορά των απολύτως απαραίτητων αναχαιτιστικών πυραύλων από το Ριάντ, λόγω της άρνησης του βασιλείου του Κόλπου να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο του για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων έξω από το Στενό του Ορμούζ. Η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας ανάγκασε τις ΗΠΑ να αναβάλουν την επιχείρηση, που ονομάστηκε Project Freedom, λιγότερο από δύο ημέρες μετά την ανακοίνωσή της.

Η επιφυλακτικότητα του Ριάντ ήρθε εν μέσω έλλειψης εμπιστοσύνης στον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν από την κυβέρνηση Τραμπ, με τη χώρα να είναι πεπεισμένη ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση θα οδηγούσε την Τεχεράνη στο να θέσει το βασίλειο στο στόχαστρό της.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει σχολιάσει δημόσια την αναφερόμενη ρήξη.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Ρούμπιο και η πριγκίπισσα Ρίμα «επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και τη σημασία του συνεχούς στενού συντονισμού για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας».

Πηγή: skai.gr

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