Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Ο εκλιπών Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν κηδεύτηκε, ολοκληρώνοντας μια επταήμερη νεκρώσιμη πομπή που προσέλκυσε περισσότερα από 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε δύο χώρες.
🇮🇶🇮🇷 | Funeral Procession of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei (r) Concludes in Najaf and Karbala— Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) July 9, 2026
The funeral prayers and procession of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei (may God sanctify his pure soul) in Najaf and Karbala have concluded, with more than 25 million mourners… https://t.co/yA6jjGYnkU pic.twitter.com/yJkuBOMGZU
Huge turnout in Mashhad, northeastern Iran, for the final funeral ceremony of Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei.— Tabz (@TabzLIVE) July 9, 2026
Khamenei will be buried in Mashhad today. pic.twitter.com/47hza8VkMO
Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.
Iran buried slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at the Imam Reza Shrine in Mashhad, the culmination of a week of mass funeral processions, as crowds chanted against Trump and successor Mojtaba Khamenei remained hidden from public view https://t.co/7s36r788Fz pic.twitter.com/bk3NekI3AB— Reuters (@Reuters) July 10, 2026
IMAGES FROM MASHHAD: Crowds fill the streets as Ayatollah Ali Khamenei's funeral procession moves through the city of Mashhad.— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 9, 2026
The funeral marks the latest stage in ceremonies following the death of Iran's longtime supreme leader. pic.twitter.com/KJTDavwyrG
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