Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν αποχαιρέτησε τον επί μακρόν ανώτατο ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ - Δείτε βίντεο και εικόνες

Ο εκλιπών Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν κηδεύτηκε, ολοκληρώνοντας μια επταήμερη νεκρώσιμη πομπή που προσέλκυσε περισσότερα από 15 εκατ. ανθρώπους σε δύο χώρες

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ali Khamenei funeral

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο εκλιπών Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν κηδεύτηκε, ολοκληρώνοντας μια επταήμερη νεκρώσιμη πομπή που προσέλκυσε περισσότερα από 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε δύο χώρες.

Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

Δείτε εικόνες

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Δείτε εικόνες από το ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Κηδεία Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο