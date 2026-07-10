Λαβρόφ: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ζήτησε έναν δίκαιο τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών, όχι μόνο των εμπόλεμων πλευρών.

«Όχι μόνο το Ιράν, οι γείτονές του, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όλες οι χώρες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υποφέρουν από τις αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από την τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του στη Μοζαμβίκη.

«Έχουμε κοινή θέση για τα γεγονότα γύρω από το Ιράν, το Στενό του Ορμούζ και, γενικότερα, τον Περσικό Κόλπο. Προχωράμε από το γεγονός ότι, φυσικά, αυτή η σύγκρουση πρέπει να επιλυθεί. Και μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με μια συμφωνία που αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα όλων των μερών».

Πηγή: skai.gr

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