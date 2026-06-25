Κατηγορηματικός ο Ίσραελ Κατς: Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα

Σαφές μήνυμα για τη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας έστειλε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Ο Κατς υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις από τις συγκεκριμένες περιοχές, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η χώρα «δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αποχώρηση, παρά τις πιέσεις που δέχεται προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν θα αποσυρθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης για τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στις περιοχές που θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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