Τριγμούς προκαλεί στο Βέλγιο σεξουαλικό σκάνδαλο στη φυλακή Lantin, τη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας.

Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, στο σκάνδαλο εμπλέκονται σωφρονιστικοί υπάλληλοι, άντρες και γυναίκες οι οποίοι συμμετείχαν σε ομαδικές συνευρέσεις εντός και εκτός της φυλακής. Επίσης, η ιστοσελίδα sudinfo, αναφέρει ότι στα ονόματα όσων σχετίζονται με την υπόθεση υπάρχει και αυτό μίας δημοτικής συμβούλου 30 ετών.

Σύμφωνα με το Sudinfo, το προσωπικό της φυλακής Lantin, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης της Λιέγης, συναντιόταν τακτικά μετά τη δουλειά για να κάνει ομαδικό σεξ.

Ειδικότερα γίνεται λόγος για συνολικά δέκα υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών, οι οποίοι, όταν κανόνιζαν συναντήσεις εκτός του σωφρονιστικού ιδρύματος, επέλεγαν το σπίτι ενός εκ των συμμετεχόντων, με το επιχείρημα ότι είχε μεγάλο τζακούζι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εσωτερική έρευνα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

