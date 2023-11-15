Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση μας κατά της Χαμάς στο Νοσοκομείο Σίφα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός.



«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, παιδικές τροφές και ιατρικές προμήθειες που έφεραν τανκς των IDF από το Ισραήλ έχουν φτάσει με επιτυχία στο νοσοκομείο Σίφα» τονίζεται.



Οι ιατρικές μας ομάδες και οι αραβόφωνοι στρατιώτες βρίσκονται στο πεδίο για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι προμήθειες φτάνουν σε όσους έχουν ανάγκη.



Οι IDF παρουσίασαν φωτογραφίες των ιατρικών προμηθειών και των βρεφικών τροφών πριν από τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Σίφα.

Αξιωματούχος υγείας της Χαμάς ανέφερε ότι «δεκάδες» στρατιώτες του ισραηλινού στρατού βρίσκονται μέσα σε κτίρια του νοσοκομείου. Ο Δρ. Μουνίρ Αμπού αλ Ρις, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο δυτικό τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου.

