Οι IDF έστειλαν θερμοκοιτίδες και ιατρικές προμήθειες για τους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο Σίφα - Δείτε φωτό

Baby

Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση μας κατά της Χαμάς στο Νοσοκομείο Σίφα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός. 

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, παιδικές τροφές και ιατρικές προμήθειες που έφεραν τανκς των IDF από το Ισραήλ έχουν φτάσει με επιτυχία στο νοσοκομείο Σίφα» τονίζεται.

IDF


Οι ιατρικές μας ομάδες και οι αραβόφωνοι στρατιώτες βρίσκονται στο πεδίο για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι προμήθειες φτάνουν σε όσους έχουν ανάγκη.

Οι IDF παρουσίασαν φωτογραφίες των ιατρικών προμηθειών και των βρεφικών τροφών πριν από τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Σίφα. 

IDF

Αξιωματούχος υγείας της Χαμάς ανέφερε ότι «δεκάδες» στρατιώτες του ισραηλινού στρατού βρίσκονται μέσα σε κτίρια του νοσοκομείου. Ο Δρ. Μουνίρ Αμπού αλ Ρις, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο δυτικό τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου. 

