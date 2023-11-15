Μία 32χρονη από την Καλιφόρνια δικάζεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια αφού μαχαίρωσε τον σύντροφό της 108 φορές, σκότωσε τον σκύλο της και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Ο λόγος που η Bryn Spejcher αντιμετωπίζει αυτή την κατηγορία είναι γιατί η ισχυρίζεται πως η κατάσταση του μυαλού της εκείνη τη στιγμή είχε 'αλλάξει' λόγω του χασίς που είχε καπνίσει.

Η 32χρονη κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 26χρονο Τσαντ Ο' Μέλια 108 φορές στο διαμέρισμά του περίπου 40 χλμ έξω από το Λος Άντζελες το 2018. Η ίδια έβγαινε μαζί του μερικές εβδομάδες.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν μικρότερη κατηγορία στα τέλη Σεπτεμβρίου καθώς ένας ιατροδικαστής υπέβαλε έκθεση που διαπίστωσε πως η κατάσταση της Bryn Spejcher ήταν 'οξεία ψυχωτική' κατά τη διάκεια της ακραίας περιόδου βίας. Έτσι ο δικαστής τελικά προχώρησε στη μείωση της ποινής που είχε ζητηθεί από το κράτος.

Σύμφωνα με το law and crime, το αίτημα της πολιτείας ήταν σοκαριστιικό για τους γονείς και τους συγγενείς του 26χρονου.

Όπως αναφέρει η αναπληρώτρια Εισαγγελέας της Περιφέρειας σε δήλωσή της «Η 32χρονη όσο ήταν υπό την επήρεια ουσιών νόμιζε ότι ήταν νεκρή και πίστευε ότι ο μόνος τρόπος για να επαναφέρει τον εαυτό της ήταν να σκοτώσει τον 26χρονο».

Η 32χρονη μαχαίρωσε τον άνδρα στο λαιμό, το στήθος, το γόνατο, το κεφάλι και στην καρδιά ενώ σκότωσε και το αγαπημένο της Χάσκι και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Η υπεράσπισή της λέει ότι δεν έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να γνωρίζει ότι το χασίς θα της προκαλούσε ψυχωτικό επεισόδιο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Robert Schwartz είπε επίσης ότι η πελάτισσά του δέχθηκε πίεση προκειμένου να καπνίσει χασίς από τον O'Melia εκείνο το βράδυ.

