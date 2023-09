Σάλο στο Βέλγιο προκαλεί ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς Κόσμος 09:12, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σήμερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο και ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουικενμπόρν θα συναντηθούν με εκπροσώπους θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης