Μια γυναίκα έχασε σήμερα με τραγικό τρόπο τη ζωή της στο φαράγγι της Σαμαριάς, στην Κρήτη, όπου είχε πάει για πεζοπορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, περίπου 35 χρόνων, σκοτώθηκε από κατολίσθηση βράχων λόγω της ισχυρής νεροποντής που έπληξε τα Χανιά νωρίς το μεσημέρι.

Η κακοκαιρία και η βροχή που πέφτει ανά περιοχές από τα ξημερώματα στον νομό Χανίων, οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αποκόλληση βράχων ένας εκ των οποίων τραυμάτισε θανάσιμα τη νεαρή γυναίκα, η οποία βρισκόταν με γκρουπ επισκεπτών που διέσχιζαν το φαράγγι.

Διασώστες της Πυροσβεστικής έφτασαν από το Ξυλόσκαλο, την είσοδο του φαραγγιού και μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της τη γυναίκα στην Αγία Ρουμέλη.

Οι πρώτες πληφορορίες του Flashnews.gr αναφέρουν ότι εγκλωβίστηκαν δεκάδες άλλοι πεζοπόροι, καθώς οι βράχοι απέκλεισαν διόδους πρόσβασης. Οι τουρίστες, ωστόσο, που είχαν εγκλωβιστεί, οδηγήθηκαν με ασφάλεια μέσω της Αγίας Ρούμελης, μακριά από το σημείο της κατολίσθησης.

Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής από Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωση των εγκλωβισμένων.

