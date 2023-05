Αρχεία που αφορούν επισκέψεις της βασίλισσας Ελισάβετ στις Ηνωμένες Πολιτείες στην δεκαετία του 1980 και του 1990 και τα αποία αποκαλύπτουν την διατύπωση απειλών και πιθανό σχέδιο δολοφονίας της, δόθηκαν στην δημοσιότητα από το FBI.

Μεταξύ των εγγράφων, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του FBI, ένα σημείωμα αφορά την επίσκεψη της Ελισάβετ και του συζύγου της Φίλιππου στην δυτική ακτή των ΗΠΑ το 1983.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο από ιρλανδικούς κύκλους, άνδρας που δήλωνε ότι «η κόρη του είχε σκοτωθεί στην Βόρεια Ιρλανδία από σφαίρα από καουτσούκ, σχεδίαζε τότε να βλάψει την βασίλισσα Ελισάβετ».

Αυτό θα το πετύχαινε είτε «ρίχνοντας ένα αντικείμενο από την Γέφυρα Golden Gate στο βασιλικό γιοτ Britannia όταν θα περνούσε από κάτω, είτε προσπαθώντας να σκοτώσει την βασίλισσα κατά την επίσκεψή της στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι».

FBI files reveal plot to kill Queen Elizabeth during US trip in 1983 https://t.co/iXkDlCVEYK