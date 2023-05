Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νοσοκομείο στην Ντνίπρο – «Υπάρχουν θύματα»

Νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία επλήγη σήμερα από ρωσική πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, στην οποία βρίσκεται η πόλη.

«Πυραυλική επίθεση στην Ντνίπρο (...) επιτέθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν θύματα», αναφέρει ο Σέρχιι Λίσακ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αναφερόμενος στους Ρώσους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ουκρανία κατέρριψε 10 πυραύλους και πάνω από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο, το Χάρκοβο και άλλες ανατολικές περιοχές.

Last night's Russian air attack targeted Kyiv, Dnipro, and Kharkiv Oblast Ukraine managed to shot down all 10 cruise missiles, 23 of 31 Shahed drones, two recon drones, other drones and 7 S-300/S-400 missiles hit several facilities in Dnipro and Kharkiv https://t.co/RDUoEblniz

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με πυραύλους και drones στην Ουκρανία αυτόν τον μήνα, κυρίως σε εγκαστάσεις υποδομών και επιμελητειακής υποστήριξης πριν από αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση.

Russian terrorists once again confirm their status of fighters against everything humane and honest.



A rocket attack on a clinic in the city of Dnipro. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the victims are being… pic.twitter.com/NBIKlK68zZ