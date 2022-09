Στο Mπάκιγχαμ η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ - Δείτε βίντεο

Στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έφτασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ.

Εκεί την υποδέχθηκε το άγημα της Φρουράς του Βασιλιά παρουσία του Βασιλιά Καρόλου Γ', της συζύγου του και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Το φέρετρο θα τοποθετηθεί στην αίθουσα Bow Row του Μπάκιγχαμ για να έχει την ευκαιρία το προσωπικό του παλατιού να πει το τελευταίο του αντίο στην βασίλισσα.

Ο Κάρολος, ο οποίος έγινε αυτομάτως βασιλιάς μετά τον θάνατό της την περασμένη εβδομάδα, βρισκόταν στο Μπάκιγχαμ μαζί με τα τρία αδέλφια του, τους δυο του γιους Ουίλιαμ και Χάρι και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατά την άφιξη της σορού της βασίλισσας, δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού.

Nωρίτερα, αεροσκάφος RAF που μετέφερε το βασιλικό φέρετρο αναχώρησε από το Εδιμβούργο και προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Νόρθχολντ του δυτικού Λονδίνο.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε το άγημα της Βασιλικής Αεροπορίας που υποδέχθηκε τη σορό της βασίλισσας και έπειτα θα αναχωρήσει οδικώς για το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Αύριο στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.

Πλήθος κόσμου στους δρόμους του Λονδίνου

Την ίδια ώρα στο Λονδίνο, έχουν κατασκηνώσει εκατοντάδες χιλιάδες βρετανοί για το λαϊκό προσκύνημα στη μακροβιότερη μονάρχη της βρετανικής ιστορίας.

Οι διοργανωτές λένε ότι η αναμονή για να δει κάποιος το βασιλικό φέρετρο μπορεί να φτάσει και τις 35 ώρες και έχουν δώσει σαφείς οδηγίες για το τι θα πρέπει να φορούν και να έχουν μαζί τους, ώστε να περάσουν από τα σημεία ελέγχου.

Οι αρχές υπολογίζουν πως πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα βρίσκονται στους δρόμους του Λονδίνου την ημέρα της κηδείας, κατά μήκος της διαδρομής όπου θα περάσει η νεκρική πομπή - προσέλευση κόσμου παρόμοια με την πρωτοφανή από άποψη κόσμου κηδεία της Νταϊάνα.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το Ουέστμινστερ Χολ, όπου θα εκτίθεται η σορός της βασίλισσας, έχει χωρητικότητα περίπου 350.000 ατόμων γι΄αυτό και είναι πολύ πιθανό να «κοπεί» η ουρά, πριν προλάβουν να μπουν όλοι.

