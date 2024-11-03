Βασιλιάς Φίλιππος: Πρέπει να κατανοήσουμε την οργή

Πρέπει να "κατανοήσουμε την οργή και την απόγνωση" των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, οι οποίες κατέστρεψαν την περιοχή της Βαλένθια, δήλωσε ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ΣΤ' σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρέπει να τους "δώσουμε ελπίδα και να τους εγγυηθούμε ότι το κράτος στην ολότητά του είναι παρών", δήλωσε ο μονάρχης, λίγες ώρες μετά την αποδοκιμασία που επεφύλασσε για τη βασίλισσα Λετίσια και τον ίδιο ένα εξαγριωμένο πλήθος στην Παϊπόρτα, κοντά στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να συντομεύσουν την επίσκεψή τους.

Πηγή: skai.gr

