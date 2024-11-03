Ένας διάλογος μεταξύ των παλαιστινιακών φατριών στο Κάιρο ήταν "θετικός", δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Aqsa της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης την Κυριακή, αν και πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα.

Ο Χαμντάν είπε επίσης ότι η Χαμάς δεν έλαβε νέες γραπτές προτάσεις σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου η ομάδα μάχεται με τις ισραηλινές δυνάμεις για περισσότερο από ένα χρόνο.

Πηγή: skai.gr

