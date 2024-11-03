Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' της Ισπανίας αντιμετώπισε οργισμένους διαδηλωτές κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βαλένθια, η οποία έχει πληγεί από άνευ προηγουμένου πλημμύρες.

Πλάνα δείχνουν το οργισμένο πλήθος να φωνάζει «δολοφόνος» και «ντροπή» στον βασιλιά, ο οποίος ρωτήθηκε επίσης γιατί δεν είχε γίνει τίποτα για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Οι χειρότερες πλημμύρες της Ισπανίας εδώ και δεκαετίες έχουν αφήσει ολόκληρες γειτονιές καλυμμένες με λάσπη και γεμάτες με αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πλημμύρες, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται. Οι εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να χτενίζουν τους υπόγειους χώρους στάθμευσης και τις σήραγγες με την ελπίδα να βρουν επιζώντες και να ανακτήσουν πτώματα.

Υπήρξε οργή για την αντιληπτή έλλειψη προειδοποίησης και την ανεπαρκή υποστήριξη από τις αρχές μετά τις πλημμύρες.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίσια επισκέπτονται την Παϊπόρτα, μια πόλη που έχει πληγεί σοβαρά.

Βίντεο από τη βασίλισσα Λετίσια και τον σωματοφύλακα που έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο από τα αντικειμενα:

Το Σάββατο ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διέταξε επιπλέον 10.000 στρατιώτες, αστυνομικούς και πολιτικούς φρουρούς στην περιοχή.

Είπε ότι η ανάπτυξη ήταν η μεγαλύτερη στην Ισπανία σε καιρό ειρήνης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι γνώριζε ότι «δεν αρκεί» και αναγνώρισε «σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις».

Πηγή: skai.gr

