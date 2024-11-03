Πλημμύρες στην Ισπανία: Στους 217 οι νεκροί - Πολλοί οι αγνοούμενοι

Οι ισπανικές αρχές, σε νεότερο απολογισμό τους σήμερα, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, συγκεκριμένα 213 μόνο στην περιοχή της Βαλένθια, τρεις στην Καστίγια-λα-Μάντσα, όπου σήμερα το πρωί βρέθηκε το άψυχο σώμα μιας εβδομηντάχρονης η οποία ήταν αγνοούμενη από την Τρίτη και ένας στην Ανδαλουσία.

Ανάμεσα στα θύματα αυτών των πλημμυρών είναι και δύο Κινέζοι πολίτες, σύμφωνα με την κινεζική πρεσβεία στη Μαδρίτη. Άλλοι δύο φέρονται ως αγνοούμενοι.

Οι αρχές γνωρίζουν ότι ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί. "Υπάρχουν ακόμη πλημμυρισμένα ισόγεια, αποθήκες, υπόγεια, χώροι στάθμευσης που πρέπει να καθαριστούν και είναι αναμενόμενο ότι άνθρωποι νεκροί βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους", προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο απολογισμός άλλαξε λίγο τις τελευταίες 48 ώρες, γιατί οι υπηρεσίες διάσωσης εξερεύνησαν αρχικά "τις πιο προσβάσιμες περιοχές", που βρίσκονται "στην επιφάνεια".

Στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος είπε σήμερα "να προσευχηθούμε για τη Βαλένθια και τους άλλους ανθρώπους στην Ισπανία που υποφέρουν τόσο πολύ αυτή την ώρα".

Οι σκηνές των παραλίγο ταραχών που διαδραματίστηκαν στην Παϊπόρτα μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι επί του πεδίου, ο πληθυσμός παραμένει αντιμέτωπος με μια δραματική κατάσταση, με υποδομές κατεστραμμένες ή εκτός λειτουργίας και σωρούς από αυτοκίνητα και συντρίμμια στον δρόμο.

"Σαν να είναι το τέλος του κόσμου", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Έλενα Ντάνα Ντανιέλα, ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου-μπαρ στην πόλη Τσίβα. Η ίδια ακόμη σε σοκ πέντε ημέρες μετά την κακοκαιρία, λέει ότι οι άνθρωποι που παγιδεύτηκαν "ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό σε τρελαίνει. Ψάχνουμε απαντήσεις και δεν μπορούμε να τις βρούμε".

Καθώς η βροχή άρχισε να πέφτει απόψε στη Βαλένθια και ο ουρανός γινόταν όλο και πιο συννεφιασμένος, και πιο βαρύς, οι αρχές της Καταλονίας αποφάσισαν προληπτικά να περιορίσουν την κυκλοφορία και να κλείσουν τα σχολεία σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της περιφέρειας αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

