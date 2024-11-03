Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ύποπτος για διαρροή ευαίσθητων εγγράφων ασφαλείας στο πλαίσιο ενορχηστρωμένης εκστρατείας για την αποτροπή της συμφωνίας ομήρων, με βάση δικαστικά έγγραφα, που αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Οι εικασίες για την υπόθεση είχαν τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης για μέρες, ακόμη και πριν ο δικαστής του δικαστηρίου Rishon Letsiyon, Menahem Mizrahi, άρει εν μέρει την εντολή για φίμωση σχετικά με λεπτομέρειες της παραβίασης της ασφάλειας.

Έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας στην ιστορία της χώρας. Οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες, αλλά η δικαστική απόφαση έδειξε ότι τέσσερα άτομα ήταν υπό έρευνα, μεταξύ των οποίων ο Eliezer Feldstein, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου που εργαζόταν ανεπίσημα για αυτόν.

«Η έρευνα ξεκίνησε αφού προέκυψαν σημαντικές υποψίες στη Shin Bet και στους IDF, υπό το φως των δημοσιεύσεων των μέσων ενημέρωσης που έδειχναν ότι διαβαθμισμένες και ευαίσθητες πληροφορίες πληροφοριών ελήφθησαν από συστήματα IDF και αφαιρέθηκαν παράνομα», έγραψε ο δικαστής.

Αυτό προκάλεσε «ανησυχίες για σοβαρό κενό στην εθνική ασφάλεια και για κίνδυνο διαρροής μυστικών πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε να είχε προκληθεί ζημιά στην ικανότητα των δυνάμεων ασφαλείας να επιτύχουν τον στόχο της απελευθέρωσης των ομήρων ως μέρος των πολεμικών στόχων», έγραψε ο δικαστής.

Έπειτα από αυτό, ξεκίνησε μια κοινή μυστική έρευνα από τη Shin Bet, τους IDF και την αστυνομία του Ισραήλ, κατά την οποία αυτές οι υποψίες ενισχύθηκαν σημαντικά.

«Συνεπώς, ξεκίνησε μια απροκάλυπτη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν ερευνηθεί μέχρι στιγμής τέσσερις ύποπτοι που εμπλέκονται στη δραστηριότητα, ορισμένοι από τους οποίους αξιωματούχοι του συστήματος ασφαλείας και ένας πολίτης ονόματι κ. Eliezer Feldstein. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται σύμφωνα με το νόμο και υπό δικαστική εποπτεία. Οποιαδήποτε πρόσθετη δημοσίευση σχετικά με την έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα για την έρευνα, τους στόχους της και την εθνική ασφάλεια», είπε ο Μιζράχι.

«Το ζήτημα είναι ο κίνδυνος ευαίσθητων πληροφοριών και μυστικών πηγών πληροφοριών, καθώς και η παρεμπόδιση της επίτευξης των στόχων του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτό το στάδιο έχουν συλληφθεί για ανάκριση αρκετοί ύποπτοι και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο εν λόγω πολεμικός στόχος δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά ορισμένα από τα εν λόγω έγγραφα πιστεύεται ευρέως ότι σχετίζονται με δύο εκθέσεις από τον Σεπτέμβριο, κοντά στο αποκορύφωμα της δημόσιας πίεσης για την υποστήριξη της συμφωνίας ομήρων μετά τα πτώματα έξι ομήρων, οι οποίοι εκτελέστηκαν λίγες μέρες πριν και ανασύρθηκαν από τη Ράφα.

Ποιος είναι ο Eliezer Feldstein;

Ο Feldstein προσλήφθηκε από την ομάδα μέσων ενημέρωσης του γραφείου του πρωθυπουργού αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, αν και το ακριβές καθεστώς απασχόλησής του παρέμενε ασαφές. Είχε διατελέσει στο παρελθόν εκπρόσωπος των IDF και στη συνέχεια εκπρόσωπος του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας MK Itamar Ben-Gvir.

Σύμφωνα με μια σειρά από αναφορές, ο Feldstein δεν πέρασε από τη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας της Shin Bet και, ως εκ τούτου, υπηρέτησε ως σύμβουλος και δεν ήταν επίσημα υπάλληλος του γραφείου του πρωθυπουργού. Το γραφείο του πρωθυπουργού υποστήριξε ότι κανένα μέλος του γραφείου του πρωθυπουργού δεν είχε συλληφθεί ή ανακριθεί.

Ωστόσο, ο Feldstein, αν και δεν είναι επίσημα μέλος του γραφείου, φαίνεται στις φωτογραφίες που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό σε πολλές περιοδείες σε στρατιωτικές βάσεις και είναι παρών σε μια σειρά συζητήσεων με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης MK Yair Lapid είπε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής μαζί με τον επικεφαλής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας του MK Benny Gantz ότι ο Νετανιάχου είτε ήταν συνένοχος στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών σε μια προσπάθεια να ματαιώσει τη συμφωνία για τους ομήρους είτε είναι εντελώς ανίκανος να ηγηθεί της χώρας.

«Αν ο Νετανιάχου το ήξερε, είναι συνένοχος σε μια από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας στο βιβλίο του νόμου. Αν ο Νετανιάχου δεν το ήξερε, τι ξέρει;». ρώτησε ο Λάπιντ.

«Υποπτεύεται ότι οι άνθρωποι του Νετανιάχου δημοσίευσαν απόρρητα έγγραφα και παραποιήσαν έγγραφα για να τορπιλίσουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ομήρων, προκειμένου να οικοδομηθεί μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων κατά των οικογενειών των ομήρων».

Αυτή η παραβίαση ασφαλείας προήλθε «από το γραφείο του πρωθυπουργού» και πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι διαρροές ασφαλείας και η παραποίηση πληροφοριών έγιναν με εντολή του Νετανιάχου, είπε ο Λάπιντ.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι «δεν έχει καμία επιρροή ή έλεγχο στο σύστημα που ηγείται. Αν αυτό είναι αλήθεια… δεν έχει τα προσόντα να ηγηθεί του κράτους του Ισραήλ στον πιο δύσκολο πόλεμο στην ιστορία του», είπε ο Λάπιντ.

Η απάντηση από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο συμμετείχε στην ακρόαση της Κυριακής, ανέφερε σε δήλωση μετά την απόφαση:

«Η επίθεση εναντίον των ομήρων και των οικογενειών τους έχει διεύθυνση, αποστολέα και κίνητρα που αποτελούν πραγματική απειλή για την εθνική ασφάλεια και τους πολεμικούς στόχους.

«Η βάση των αποδεικτικών στοιχείων, που φέρεται να έχουν συσσωρευτεί σε αυτή τη σοβαρή υπόθεση που διερευνάται επί του παρόντος από τη Shin Bet, δείχνει ότι ο στενός κύκλος του πρωθυπουργού ενήργησε με τρόπο που βλάπτει την εθνική ασφάλεια με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή των ομήρων.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο ηγέτης της έχουν ηθική και ηγετική υποχρέωση να επιστρέψουν όλους τους ομήρους - τους ζωντανούς για αποκατάσταση και τους δολοφονημένους και πεσόντες για σωστή ταφή στην πατρίδα τους.

«Οι υποψίες δείχνουν ότι άνθρωποι που συνδέονται με τον Πρωθυπουργό ενήργησαν για να πραγματοποιήσουν μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες απάτες στην ιστορία του κράτους. Μια κυβέρνηση που εγκατέλειψε πολίτες που έγιναν θύματα σκληρών απαγωγών εργάζεται αποτελεσματικά για να τους δυσφημήσει και να βλάψει την κοινή γνώμη σχετικά με το καθήκον να τους επιστρέψουν – σαν να ήταν εχθροί του έθνους.

«Τι τρομερό που φέρεται να βρέθηκε το χέρι πίσω από την υποκίνηση της βίας και του αιματοκυλίσματος εναντίον των ομήρων και των οικογενειών τους.

«Υπάρχει σοβαρή αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της συκοφαντικής και κακόβουλης εκστρατείας κατά της προσπάθειας επιστροφής των ομήρων και της ματαίωσης της συμφωνίας του Νετανιάχου από αυτόν που την ξεκίνησε ο ίδιος.

«Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων απαιτεί έρευνα όλων όσοι εμπλέκονται στην υποτιθέμενη υπονόμευση και βλάβη στην εθνική ασφάλεια. Τέτοιες ενέργειες γενικά, και κατά τη διάρκεια του πολέμου ειδικότερα, θέτουν σε κίνδυνο τους ομήρους, βλάπτουν τις πιθανότητες επιστροφής τους και, Θεός φυλάξοι, νομιμοποιούν τη σφαγή τους και οδηγούν σε ζημιά εναντίον τους από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Αυτό είναι ένα θανατηφόρο πλήγμα για την εναπομένουσα εμπιστοσύνη μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της», κατέληξε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Πηγή: skai.gr

