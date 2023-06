Βαρκελώνη: Εκκενώνεται σιδηροδρομικός σταθμός έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο

Στην εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμός της Placa de Catalunya προχωρούν οι αρχές στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με το Reuters το παραπάνω λαμβάνει χώρα καθώς υπάρχει αναφορά για ύποπτο αντικείμενο.

Police have ordered the evacuation of #Barcelona’s central Plaça Catalunya train station after reports of a “suspicious object” found there, they say.https://t.co/2fKXE27wHx pic.twitter.com/dRCJIz57OF