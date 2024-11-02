Ο απολογισμός της καταστροφής στη Βαλένθια όσον αφορά τις υλικές ζημιές και τις ανθρώπινες απώλειες, είναι τεράστιος. Τουλάχιστον 211 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, επιχειρήσεις καταστράφηκαν και οι ψυχολογικές συνέπειες, όπως αποτυπώνονται στις μαρτυρίες των πληγέντων είναι σοκαριστικές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που άρχισαν τη Δευτέρα προκάλεσαν πλημμύρες που κατέστρεψαν γέφυρες και σκέπασαν πόλεις με λάσπη, αφήνοντάς τες χωρίς νερό, φαγητό ή ηλεκτρισμό

Επιπλέον 10.000 στρατιώτες έχουν αποσταλεί σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Ισπανία για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Έχασα τα πάντα - αλλά τουλάχιστον είμαι ζωντανή»

Για ορισμένους κατοίκους της περιοχής που εξακολουθούν να πλήττονται από το μέγεθος της καταστροφής, τα νέα για περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη φέρνουν μικρή ανακούφιση.

Στη Βαλένθια, μια ιδιοκτήτρια τοπικής επιχείρησης, λέει στο BBC ότι, κάποια στιγμή, τα νερά της πλημμύρας στο κτήριο της έφτασαν στο λαιμό της και νόμιζε ότι θα πέθαινε.

«Τουλάχιστον είμαι ζωντανή, αλλά τα έχω χάσει όλα. Την επιχείρησή μου, το σπίτι μου», καταθέτει η Amparo Andres, η οποία έχει το κατάστημά της στη Βαλένθια εδώ και 40 χρόνια.

«Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Μόνο οι νέοι γύρω μας βοηθούν».

Ο Χουάν Πέρεθ, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, επέστρεψε στο σπίτι του μετά τις πλημμύρες και λέει: «Όλη μου η ζωή, οι αναμνήσεις μου...και τώρα μέσα σε μια νύχτα, όλα έχουν φύγει».

«Αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι»

Οι κάτοικοι της Βαλένθια λένε ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και απελπισμένοι μετά τις φονικές πλημμύρες που έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 200 ζωές.

«Αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια», λέει η Emilia, 74 ετών, ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Picanya, ένα προάστιο της Βαλένθια, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι πετούν πολλά, αν όχι όλα, τα είδη του σπιτιού τους.

«Δεν μπορούμε καν να πλύνουμε τα ρούχα μας και δεν μπορούμε καν να κάνουμε ντους», λέει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ένας άλλος κάτοικος της Picanya, η νοσοκόμα Maria Jose Gilabert, 52 ετών, λέει ότι οι ντόπιοι αισθάνονται «συντετριμμένοι επειδή δεν φαίνεται πολύ φως στο τούνελ εδώ αυτή τη στιγμή».

«Θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να γίνει ξανά κατοικήσιμη περιοχή», λέει.

Περίπου 4.500 επιχειρήσεις της Βαλένθια υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες

Εκτός από τις 10.000 ενισχύσεις που εντάχθηκαν στους 1.700 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, χιλιάδες εθελοντές έχουν φτάσει στη Βαλένθια για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανάκαμψης.

Υπολογίζεται ότι 4.500 επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές στη Βαλένθια ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων που έφεραν καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Efe.

Επικαλούμενο το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαλένθια, το Efe λέει ότι περίπου 1.800 από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η έκθεση απαριθμεί επίσης ορισμένους δήμους που έχουν πληγεί περισσότερο οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων των Paiporta, Picanya και της γειτονιάς La Torre.

Αυτές οι περιοχές έχουν δει «εκατοντάδες» εγκαταστάσεις να πλημμυρίζουν, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και οχήματα καθώς και απώλεια αποθεμάτων.

Η αλληλεγγύη αυξάνεται μέρα με τη μέρα

Μέσα στο σοκ και το τραύμα η αλληλεγγύη αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Σε ένα κτήριο μουσείου στο κέντρο της Βαλένθια, τεράστιος αριθμός εθελοντών έκαναν ουρές για να λάβουν προμήθειες –κουβάδες, σφουγγαρίστρες, τρόφιμα και νερό– για να επιβιβαστούν σε λεωφορεία για τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι 15.000 άνθρωποι εμφανίστηκαν μόνο σήμερα το πρωί, καλύπτοντας αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένα κενό που άφησαν οι αρχές.

Ο 16χρονος Πέδρο Φρανσίσκο περίμενε στην ουρά με τους γονείς του για τέσσερις ώρες, ανυπόμονος να βοηθήσει.

Μου λέει ότι ο παππούς του φίλου του είχε πεθάνει στις πλημμύρες – αλλά ότι μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να ανασύρει το πτώμα.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε», λέει. «Είναι απλά τρομερό να βλέπεις τι έχει συμβεί».

Στην ουρά ήταν επίσης ο Όσκαρ Μαρτίνεθ με τη γυναίκα και τον γιο του.

«Νιώθω θυμό», μου είπε. «Αυτή ήταν μια τραγωδία που μπορούσε να αποφευχθεί. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει η περιφερειακή κυβέρνηση ήταν να μας δώσει τις προειδοποιήσεις για πλημμύρες εκ των προτέρων».

Προειδοποιήσεις για νέες καταρρακτώδεις βροχές στο νότο σήμερα

Οι προειδοποιήσεις παραμένουν σε ισχύ στη νότια Ισπανία, με πιθανότητα περαιτέρω ισχυρών βροχοπτώσεων σήμερα Σάββατο. Πρόκειται για την περιοχή Huelva, η οποία έχει ήδη πληγεί σοβαρά από τις βροχοπτώσεις. Η πόλη της Καρτάγια είδε βροχή περίπου δύο μηνών σε μόλις 10 ώρες.

Πιο νότια, στην πόλη Χερέθ, εκατοντάδες οικογένειες χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους καθώς η έντονη βροχόπτωση ανέβασε τη στάθμη των ποταμών.

Ορισμένοι κάτοικοι λένε ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί περισσότερες ζωές εάν οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ταχύτερα για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Πηγή: skai.gr

