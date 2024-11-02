Μία δύναμη αντρών ειδικών επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ αναπτύχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην παραλιακή πόλη Μπατρούν του Λιβάνου, ενώ συνέλαβε έναν άντρα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μία πηγή ασφαλείας, ενώ μία άλλη πηγή επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αρχές τόσο του Ισραήλ, όσο και του Λιβάνου δεν σχολίασαν άμεσα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

عملية إبرار (إنزال بحري) إسرائيلية فجر اليوم في البترون واختطاف شخص لبناني.. pic.twitter.com/2HRDnqcUY4 — Ali Bk (@Bk_Hanas) November 2, 2024

Ο δημοσιογράφος Χασάν Ιλαίκ που υποστηρίζει την Χεζμπολάχ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ, ότι μία μεγάλη ομάδα στρατιωτών του Ισραήλ προσγειώθηκε στην αναφερόμενη πόλη και συνέλαβε τον άντρα, πριν την αποβίβαση κι αναχώρησή τους με ταχύπλοες βάρκες.

Ο ίδιος δημοσιογράφος ανάρτησε τηλεοπτικά πλάνα που δείχνουν τους στρατιώτες να περιπολούν σε έναν δρόμο έχοντας συλλάβει τον άντρα.

Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Αλί Χαμίγε που εκπροσωπεί τη Χεζμπολάχ στην κυβέρνηση του Λιβάνου, δήλωσε ότι το βίντεο ήταν αξιόπιστο χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το AXIOS, ειδικές δυνάμεις του ναυτικού του Ισραήλ συνέλαβαν έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, τον Ιμάντ Αμχάζ σε μία επιχείρηση που έγινε χθες στο βόρειο Λίβανο.

