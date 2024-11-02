Μυστηριώδες και... περίεργο στον σχεδιασμό του αεροπλανοφόρο φέρεται να κατασκευάζει η Κίνα, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δυτικών υπηρεσιών παρακολούθησης.

Δορυφόρος παρακολούθησης κατέγραψε τις νέες δραστηριότητες του Πεκίνου, το οποίο έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις αμυντικές του δαπάνες, ώστε να ενισχύσει καθοριστικά τη στρατιωτική του ισχύ σε όλα τα σώματα και τα επίπεδα.

Εικόνες από το Planet Labs δείχνουν την κατασκευή ενός σκάφους εντελώς διαφορετικό από τα άλλα που διαθέτει η Κίνα. Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα στις εγκατστάσεις της Guangzhou Shipyard International στο νησί Longxue, στη νότια επαρχία Guangdong.

Το -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δύσης- νέο αεροπλανοφόρο «είναι κάπως ασυνήθιστου σχήματος και μεγέθους, πολύ μικρότερο από τα προηγούμενα αεροπλανοφόρα της Κίνας», δήλωσε ο Thomas Shugart, πρώην διοικητής υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τώρα συνεργάτης στο Κέντρο για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Η Κίνα παράγει όλο και πιο προηγμένα πολεμικά πλοία με πυρετώδη ρυθμό. Το αεροπλανοφόρο Fujian – μακράν το μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο και ισχυρότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας μέχρι σήμερα – πραγματοποίησε τις πρώτες του δοκιμές νωρίτερα φέτος, με τους ειδικούς να λένε ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στον στόλο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Ναυτικού (PLAN) μέχρι το 2026.

Το αεροπλανοφόρο των 80.000 τόνων υπερτερεί των δύο ενεργών αεροπλανοφόρων που διαθέτει ενεργά η Κίνα, του Shandong των 66.000 τόνων και του Liaoning των 60.000 τόνων. Σημειώνεται ότι μόνο το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει αεροπλανοφόρα μεγαλύτερα από το Fujian.





