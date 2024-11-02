Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ διέταξε επιπλέον 5.000 στρατιώτες και 5.000 αστυνομικούς και πολιτικούς φρουρούς στην περιοχή της Βαλένθια, καθώς οι κάτοικοι επικρίνουν τις τοπικές αρχές για την συμμετοχή τους στις καταστροφικές πλημμύρες εκεί.

Ο αριθμός των νεκρών το Σάββατο από τις πλημμύρες αυξήθηκε στους 211 με τις περισσότερες σορους να έχουν εντοπιστεί στη Βαλένθια και γύρω από αυτήν, ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που άρχισαν τη Δευτέρα προκάλεσαν πλημμύρες που κατέστρεψαν γέφυρες και σκέπασαν πόλεις με λάσπη, αφήνοντάς τες χωρίς νερό, φαγητό ή ηλεκτρισμό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν από την πόλη της Βαλένθια σε κοντινές αγροτικές περιοχές για να φέρουν προμήθειες και για να βοηθήσουν στον καθαρισμό της πόλης. Ωστόσο, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η κυκλοφορία στην περιοχή θα περιοριστεί το Σαββατοκύριακο για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των εργαζομένων έκτακτης ανάγκης.

Περίπου 1.700 στρατιώτες εργάζονται ήδη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Βαλένθια, αν και οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες λιγοστεύουν.

Μέρος της εστίασης είναι η άντληση νερού από υπόγειες σήραγγες και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου εκφράζεται φόβος ότι οι άνθρωποι θα έχουν παγιδευτεί καθώς εισρέει νερό.

Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν έντονες επικρίσεις για την έλλειψη προειδοποίησης από τις Αρχές πριν από τις πλημμύρες.

Η Amparo Andres, η οποία έχει το κατάστημά της στη Βαλένθια εδώ και 40 χρόνια, είπε στο BBC ότι κάποια στιγμή το νερό στο κτίριο έφτασε στο λαιμό της και πίστευε ότι θα πέθαινε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Τουλάχιστον είμαι ζωντανή, αλλά τα έχω χάσει όλα. Η επιχείρησή μου, το σπίτι μου. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Μόνο οι νέοι γύρω μας βοηθούν» είπε.

Ο Juan González, ο οποίος ζει στην πόλη Aldaia, είπε ότι η περιοχή ήταν επιρρεπής σε ξαφνικές πλημμύρες.

«Είναι εξωφρενικό που η τοπική μας κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι αυτό ερχόταν», είπε.

Στην κατεστραμμένη πόλη Paiporta, όπου μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 60 θάνατοι, οι κάτοικοι έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους που η βοήθεια έρχεται πολύ αργά.

«Δεν υπάρχουν αρκετοί πυροσβέστες, τα φτυάρια δεν έχουν φτάσει», είπε ο Πάκο Κλεμέντε, ένας 33χρονος φαρμακοποιός, στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς βοηθούσε στην απομάκρυνση της λάσπης από το σπίτι ενός φίλου του.

Η κυβέρνηση της Μαδρίτης δέχεται επίσης κριτική επειδή δεν κινητοποίησε τον στρατό νωρίτερα και ότι απέρριψε την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης να στείλει 200 ​​πυροσβέστες για να βοηθήσουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από την καταστροφή.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν επίσης συλληφθεί για λεηλασίες, με έναν κάτοικο της Αλντάιας να λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε κλέφτες να αρπάζουν αντικείμενα από ένα εγκαταλελειμμένο σούπερ μάρκετ καθώς «ο κόσμος είναι λίγο απελπισμένος».

Προειδοποιήσεις για νέες καταρρακτώδεις βροχές στο νότο σήμερα

Οι προειδοποιήσεις παραμένουν σε ισχύ στη νότια Ισπανία, με πιθανότητα περαιτέρω ισχυρών βροχοπτώσεων σήμερα Σάββατο. Πρόκειται για την περιοχή Huelva, η οποία έχει ήδη πληγεί σοβαρά από τις βροχοπτώσεις. Η πόλη της Καρτάγια είδε βροχή περίπου δύο μηνών σε μόλις 10 ώρες.

Πιο νότια, στην πόλη Χερέθ, εκατοντάδες οικογένειες χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους καθώς η έντονη βροχόπτωση ανέβασε τη στάθμη των ποταμών.

Ορισμένοι κάτοικοι λένε ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί περισσότερες ζωές εάν οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ταχύτερα για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.