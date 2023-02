Βόρεια Ιρλανδία: Δολοφονική απόπειρα κατά αξιωματικού της αστυνομίας - Τον New IRA βλέπουν οι αρχές

Αξιωματικός της αστυνομίας τραυματίσθηκε σοβαρά από πυρά χθες το βράδυ στην Βόρεια Ιρλανδία, σε μία επίθεση πίσω από την οποία οι αστυνομικές αρχές υποψιάζονται ότι βρίσκεται η οργάνωση New IRA.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τζον Κάλντγουελ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και δέχθηκε την επίθεση δύο ενόπλων μπροστά στον γιο του έπειτα από προπόνηση σε αθλητικό κέντρο της πόλης Ομαγκ την ώρα που φόρτωνε ποδοσφαιρικές μπάλες στο αυτοκίνητό του.

Οι δύο ένοπλοι τον πυροβόλησαν επανειλημμένα και συνέχισαν να τον πυροβολούν αφού βρισκόταν στο έδαφος. Δύο ακόμη αυτοκίνητα χτυπήθηκαν από σφαίρες στο πάρκινγκ του αθλητικού κέντρου, ενώ γονείς και παιδιά έτρεχαν για να προφυλαχθούν.

Dissident republican group the New IRA is the primary focus for detectives, the PSNI has said. https://t.co/xDSA7FaBIc

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες της επίθεσης βρέθηκε αργότερα καμένο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ποια είναι η οργάνωση New IRA

Αν και οι ειρηνευτικές συμφωνίες του 1998 έδωσαν τέλος στην βία των τριών δεκαετιών που ονομάσθηκαν «The Troubles» στην Βόρεια Ιρλανδία, αστυνομικοί εξακολουθούν να γίνονται σποραδικά στόχος βίαιων ομάδων κυρίως Ρεπουμπλικανών που αντιτίθενται στην βρετανική κυριαρχία επί της ιρλανδικής επαρχίας.

The New IRA has sent a message showing it can target a high ranking police officer in Northern Ireland.



Recent calls by protesters to bring back the IRA to tackle refugee situation in Ireland is a warning for what could come next #NewIRA #dublin #LBC #refugees #IRA #Omagh pic.twitter.com/DdUehXkG5x