Ο Γενικός Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), Πολ Μάρτιν, απομακρύνθηκε από τη θέση του, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ανεξάρτητης κυβερνητικής υπηρεσίας επιτήρησης την Τρίτη.
Η κίνηση έρχεται μία ημέρα αφότου το γραφείο του γενικού επιθεωρητή δημοσίευσε μια έκθεση που ανέφερε ότι η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ για την εντόπιση της USAID έχει ακρωτηριάσει την ικανότητα της υπηρεσίας να ασκεί οποιαδήποτε σωστή εποπτεία της μη δαπανημένης βοήθειας ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
