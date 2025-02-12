Ο Γενικός Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), Πολ Μάρτιν, απομακρύνθηκε από τη θέση του, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ανεξάρτητης κυβερνητικής υπηρεσίας επιτήρησης την Τρίτη.

Η κίνηση έρχεται μία ημέρα αφότου το γραφείο του γενικού επιθεωρητή δημοσίευσε μια έκθεση που ανέφερε ότι η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ για την εντόπιση της USAID έχει ακρωτηριάσει την ικανότητα της υπηρεσίας να ασκεί οποιαδήποτε σωστή εποπτεία της μη δαπανημένης βοήθειας ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.